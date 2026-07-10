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शेख हसीना डिसेंबरमध्ये बांगलादेशला परतणार आणि आत्मसमर्पण करणार; म्हणाल्या, "मृत्यू आलाच, तर तो माझ्या स्वतःच्या मातीत यावा"

विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील उठावानंतर आणि त्यानंतर सरकार कोसळल्यामुळे 78 वर्षीय हसीना ऑगस्ट 2024 मध्ये भारतात आल्या होत्या.

Sheikh Hasina
शेख हसीना (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 5:27 PM IST

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नवी दिल्ली: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना डिसेंबरमध्ये देशात परतण्याची शक्यता आहे. अटकेचा किंवा मृत्यूचा धोका असूनही, अवामी लीगच्या इतर निर्वासित नेत्यांसह स्वेच्छेने परतण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. 'रॉयटर्स'ला दिलेल्या मुलाखतीचा संदर्भ देत 'एएनआय' (ANI) या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील उठावानंतर आणि त्यानंतर सरकार कोसळल्यामुळे 78 वर्षीय हसीना ऑगस्ट 2024 मध्ये भारतात आल्या होत्या. बांगलादेशात परतल्यावर आपण न्यायालयात आत्मसमर्पण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातच परिणामांना सामोरे जाण्याचा निर्धार : आपल्या नियोजित परतीबाबत ढाका येथील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेख हसीना यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले, "परतल्यावर ते मला अटक करू शकतात किंवा माझी हत्याही करू शकतात. तरीही मला जावेच लागेल." स्वदेशातील आपल्या राजकीय समर्थकांच्या दुरवस्थेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना माजी पंतप्रधानांनी आपल्या देशातच परिणामांना सामोरे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

कार्यकर्त्यांवर प्रचंड दबाव टाकला जातोय : त्या म्हणाल्या, "माझ्या पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांवर प्रचंड दबाव टाकला जात आहे. जर मृत्यू येणार असेल, तर तो माझ्या स्वतःच्या मातीत यावा, जिथे माझ्या पालकांना दफन करण्यात आले आहे आणि जिथे त्यांचे रक्त सांडले होते." बांगलादेशच्या 'आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणा'ने (International Crimes Tribunal) त्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.

कारवाईमुळे अखेरीस अवामी लीगचे सरकार कोसळले : खरं तर हे आरोप 2024 मधील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांवर सरकारने केलेल्या कठोर कारवाईशी संबंधित होते; या कारवाईमुळे अखेरीस अवामी लीगचे सरकार कोसळले. राजकीय अशांततेदरम्यान निदर्शकांच्या मृत्यूचे आदेश दिल्याबद्दल किंवा ते रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायाधिकरणाने त्यांना जबाबदार धरले. त्याच निकालात न्यायाधिकरणाने माजी गृहमंत्री असदुझ्झामन खान कमाल यांना फाशीची शिक्षा आणि पोलीस महानिरीक्षक (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच शेख हसीना आणि कमाल या दोघांची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देशही या न्यायिक संस्थेने सरकारला दिले होते.

TAGGED:

SHEIKH HASINA
AWAMI LEAGUE LEADERS
BANGLADESH DEATH SENTENCE
शेख हसीना
BANGLADESH POLITICAL CRISIS

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