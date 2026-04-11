ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशमध्ये एकतर्फी प्रेमातून मुलीची गळा चिरून हत्या; आरोपीला अटक

या घटनेमुळं संतापाची लाट उसळली असून, स्थानिकांनी आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

Obsessed Lover Kills 17-Year-Old Girl After Slitting Her Throat In Andhra Pradesh
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कडप्पा : आंध्र प्रदेशात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. कडप्पा जिल्ह्यातील काझीपेट अग्रहारम गावात एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणानं 17 वर्षीय मुलीची गळा चिरून हत्या केली. या घटनेनंतर आरोपी तरुणानं पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी त्याच्या पायात गोळी मारून त्याला पकडले. शनिवारी सकाळी आरोपीला मडकुरु येथून घेऊन जात असताना ही घटना घडली. व्यंकटेश असं आरोपी तरुणाचं नाव आहे.

पोलिसांनी आरोपीच्या पायात गोळ्या घातल्या : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, व्यंकटेशनं ट्रांजिटदरम्यान पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि दोन हवालदारांवर हल्ला केला. एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "सतत आरोपीला समज देऊनही तो ऐकत नव्हता. पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याला पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी आमच्याकडे गोळीबार करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता." दरम्यान, सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी हवेत तीन गोळ्या झाडल्या, पण त्यानं प्रतिकार करणं सुरूच ठेवल्यामुळं त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी आरोपीच्या पायात गोळ्या घातल्या. या घटनेनंतर जखमी आरोपीला लगेच कडप्पा येथील रिम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्याच्यावर सध्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेत उपचार सुरू आहेत.

एकतर्फी प्रेमातून मुलीचा छळ : या प्रकरणामुळं संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. व्यंकटेश कथितरित्या अनेक महिन्यांपासून पीडितेचा छळ करत होता आणि तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करत होता. तसंच लग्न करण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होता. वारंवार तिनं नकार देऊनही, तो तिच्यावर दबाव टाकतच होता. शुक्रवारी दुपारी ती घरी एकटी असल्याचा फायदा घेऊन, आरोपी तिच्या घरात घुसला आणि तिच्याशी पुन्हा लग्न करण्याचा आग्रह धरू लागला. तिनं स्पष्टपणे नकार दिल्यावर त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. रागाच्या भरात त्यानं तिच्यावर चाकूनं हल्ला केला आणि तिचा गळा चिरून हत्या केली. यानंतर तो पळून गेला.

आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी : या घटनेबद्दल समजल्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र रस्त्यातच तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेमुळं संतापाची लाट उसळली असून, स्थानिकांनी आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. तर कुटुंबातील एका सदस्यानं सांगितलं की, "वाटेत ती काही अंतरापर्यंत जिवंत होती. तिनं आम्हाला हल्ल्यात सामील असलेल्या दोन लोकांची नावं सांगितली, पण त्यापलीकडे ती काहीही सांगू शकली नाही."

हेही वाचा :

  1. ‘लडाखचा शेर’ महावीर चक्र विजेते सोनम वांगचुक यांचे निधन; कारगिल युद्धात 16,000 फूटांवर फडकावला होता तिरंगा
  2. दिल्लीत प्रशासकीय महिला अधिकाऱ्यांचं पहिलं मराठी साहित्य संमेलन; देशभरातील साहित्यिक अधिकाऱ्यांना मिळणार व्यासपीठ
  3. महात्मा ज्योतिराव फुले: भारताला आजही मार्ग दाखवणारा क्रांतिसूर्य!

TAGGED:

आंध्र प्रदेश
एकतर्फी प्रेमातून हत्या
आरोपीला अटक
कठोर शिक्षा देण्याची मागणी
ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.