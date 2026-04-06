शरद पवार तिसऱ्यांदा राज्यसभेत; खासदारकीची घेतली शपथ

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तिसऱ्यांदा राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

Sharad Pawar, Ramdas Athawale among 19 leaders sworn in as Rajya Sabha members
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 6, 2026 at 2:22 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्लीतील संसदेत सोमवारी (6 एप्रिल) नवनिर्वाचित राज्यसभा (Rajya Sabha) सदस्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. यामध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तिसऱ्यांदा राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं शरद पवार यांनी व्हिलचेअरवर बसून राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

महाराष्ट्रातील पाच खासदारांनी देखील राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ : शरद पवार यांच्यासह देशातील 19 नवीन राज्यसभा सदस्यांनी शप घेतली. यामध्ये महाराष्ट्रातील पाच खासदारांनी देखील राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. यामध्ये रामदास आठवले, रामराव वडकुते, माया ईवनाते आणि ज्योती वाघमारे यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, आज ज्योती वाघमारे यांनी सावित्री फुलेंच्या वेशात राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

अनेक सदस्यही या सोहळ्यात उपस्थित : राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते या नव्या सदस्यांना शपथ देण्यात आली. याप्रसंगी उपसभापती हरिवंश आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हेही उपस्थित होते. संबंधित पक्षांचे सभागृह नेते आणि इतर अनेक सदस्यही या सोहळ्यात उपस्थित होते. दरम्यान, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचा शपथविधी 10 एप्रिल रोजी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पहिल्यांदाच राज्यसभेवर निवडून आलेले पार्थ पवार हे 9 एप्रिल रोजी शपथ घेणार आहेत. दरम्यान, या शपथविधी सोहळ्यानंतर राज्यसभेतील राजकीय समीकरणांमध्ये काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य

विनोद तावडे – भाजपा (महायुती)

रामदास आठवले – भाजपा (महायुती)

माया चिंतामण ईवनाते – भाजपा (महायुती)

रामराव वडकुते – भाजपा (महायुती)

ज्योती वाघमारे – शिवसेना (महायुती)

पार्थ पवार – राष्ट्रवादी काँग्रेस (महायुती)

शरद पवार – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष (महाविकास आघाडीचा पाठिंबा)

हेही वाचा :

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्‍या पुरवठ्यात वाढ; पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नागरिकांना आवाहन

'बारामती हा पवारांचा गड, तिकडं काय निकाल लागेल, हे सगळ्यांना माहिती.. ': - संजय राऊत

बारामती पोटनिवडणूक; बिनविरोधावर मतभेद, महायुती आणि काँग्रेसमध्ये नेमका संघर्ष कशासाठी?

