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शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, राजकीय चर्चांना उधाण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

Sharad Pawar and Supriya Sule meet Prime Minister Narendra Modi
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 12:39 PM IST

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नवी दिल्ली: बुधवार हा 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस असून, गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. दरम्यान, एक महत्त्वपूर्ण राजकीय बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या तीन नेत्यांमधील ही भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनलीय. यापूर्वी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी जंतर मंतर येथील कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा व्यक्त केला होता. त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईचा निषेधही केला होता. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या पक्षाने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.

पवारांकडून योग्य ती कारवाई करण्याचे आवाहन : पवार यांनी केंद्र सरकारला "मागण्यांवर संवेदनशीलतेने विचार करून" योग्य ती कारवाई करण्याचे आवाहन केलंय. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करते आणि सरकार आणि प्रशासन जनतेला जबाबदार असते. त्यामुळे आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि नागरिकांचा आवाज दाबण्याऐवजी, सरकारने त्यांच्या मागण्या संवेदनशीलतेने विचारात घ्याव्यात, त्यावर योग्य तोडगा काढावा आणि आवश्यक ती कारवाई करावी.

सुळेंनी एनडीएत विलीन होण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या : दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी गेल्या आठवड्यात एनडीएत सामील होण्याच्या किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. त्यांच्यासोबत हातमिळवणी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव इतर कोणत्याही पक्षाकडून आलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, या प्रकरणी पक्षाच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याशी सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही. त्या म्हणाल्या, "पवार साहेब, मी, जयंत पाटील, अनिल देशमुख, राजेश टोपे किंवा इतर कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याला कोणत्याही पक्षाकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, तसेच आम्हाला भाजप, काँग्रेस किंवा एनडीएच्या कोणत्याही भागीदार पक्षाकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही."

शरद पवारांचा गट एनडीएत सामील होण्याच्या चर्चांना जोर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एससीपी) नेते जयंत पाटील, सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मुंबईत रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर शरद पवारांचा गट एनडीएत सामील होण्याच्या चर्चांना जोर आला. शरद पवार यांच्या पक्षाने म्हटले आहे की, या बैठका राजकीय पुनर्रचनेसाठी नसून प्रशासकीय बाबींसाठी होत्या.

TAGGED:

PRIME MINISTER MODI
CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR
SHARAD PAWAR MET PM MODI
सुळेंनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट
SHARAD PAWAR AND SUPRIYA SULE

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