नेत्यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकविण्याकरिता पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांचा प्रयत्न; पश्चिम बंगालमध्ये तपासात काय आढळलं?
'जैश-ए-मोहम्मद'शी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या हमिम मंडलच्या मैत्रिणीलाही पोलिसांनी अटक केलं आहे. दोघांचे पाकिस्तान कनेक्शन तपासात आढळलं आहे.
Published : August 3, 2026 at 8:55 AM IST
कोलकाता: 'जैश-ए-मोहम्मद'शी संबंध असल्याच्या संशयावरून हमिम मंडल (उर्फ हमिम फुएगो) याला अटक केल्यानंतर तपास यंत्रणांनी त्याची मैत्रीण अर्पिता सरकार हिला अटक केली आहे. हमिम मंडलला बर्धमानमधील 'रेनेसाँ टाउनशिप'मधून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर, संशयित असलेल्या तिच्या मैत्रिणीला झारखंडमधील साहिबगंज येथून अटक करण्यात आली.
पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या 'स्पेशल टास्क फोर्स'ला (STF) आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घातपाती कारवायांचा कट असल्याचा संशय आहे. त्याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी एसटीएफकडून चौकशी सुरू केली आहे. तपासकर्त्यांनी सांगितलं की, हमिमचा मोबाईल फोन, डिजिटल चॅट्स आणि सखोल चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अर्पिताचा शोध घेण्यात आला. संयुक्त मोहिमेदरम्यान तिला साहिबगंज येथून अटक करण्यात आली. तिचा मोबाईल फोनही जप्त करण्यात आला.
फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यात येणार- एसटीएफच्या तपासातून असे समोर आलं की, हमिम आणि अर्पिता यांची भेट इन्स्टाग्रामवर झाली होती. त्यानंतर त्यांच्यात संबंध निर्माण होऊन त्यांचा साखरपुडाही झाला होता. एसटीएफच्या माहितीनुसार हमिमनं अर्पिताचा वापर विविध गुप्त कारवायांसाठी केला होता. त्यांनी सामान्य मेसेजिंग ॲप्सऐवजी 'डिस्कॉर्ड' (Discord), 'टेलिग्राम' (Telegram), 'एलिमेंट एक्स' (Element X) आणि 'सेशन' (Session) यांसारख्या 'एनक्रिप्टेड' प्लॅटफॉर्म्सवरून संवाद साधला होता. सध्या फॉरेन्सिक विश्लेषणाद्वारे डिलीट केलेले मेसेज तपासले जात आहेत.
आरोपांची अद्याप चौकशी सुरू- एसटीएफच्या (STF) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संशयास्पद नेटवर्कमध्ये 'हनी ट्रॅप' कारवायांमध्ये अर्पिताची भूमिका महत्त्वाची होती. तिला प्रभावशाली व्यक्ती, राजकीय नेते आणि व्हीआयपींशी (VIPs) संपर्क साधून संवेदनशील माहिती गोळा करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. विशिष्ट व्यक्तींचे अपहरण करण्याच्या कटात तिला सामील करून घेण्याची योजना होती, असा आरोपही तपासकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची अद्याप चौकशी सुरू आहे.
अर्पितानं शहजाद भट्टी टोळीशी साधला संपर्क- तपासादरम्यान असेही समोर आलं की, अर्पितानं हमीमच्या माध्यमातून पाकिस्तानमधील शहजाद भट्टी टोळीशी संपर्क साधला होता. हमीमने तिला नेटवर्कच्या कामकाजाची माहिती दिली होती. यामध्ये शस्त्रे पुरवणे आणि विविध गुन्हेगारी कृत्ये पार पाडणे यांचा समावेश होता. अर्पिताचा 'आबिद जट' आणि 'हमीद' या दोन व्यक्तींशीही संपर्क होता. त्यांचे आयएसआयशी (ISI) संबंध असल्याचा संशय आहे, असे एसटीएफनं सांगितलं. ओळख लपवण्यासाठी अर्पितानं अनेक बनावट सोशल मीडिया खात्यांचा वापर केल्याचा आरोपही आहे. चौकशीदरम्यान हमीमनं कबूल केलं की, त्याच्या कामाचा मोठा हिस्सा अर्पिताद्वारे केला जात असे. शहजाद भट्टी टोळी ही हमीमच्या कामावर समाधानी होती , असे तपासकर्त्यांनी सांगितलं.
तरुणांना दहशतवादी कारवायांकडे वळवण्याचा प्रयत्न- एसटीएफच्या तपासात असेही निष्पन्न झालं की, हमीमचा 'राणा', 'उझैर', 'आबिद जट' आणि 'हमीद' यांसारख्या अनेक परदेशी 'हँडलर्स'शी (सूत्रधारांशी) संपर्क होता. त्याने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी इन्स्टाग्रामद्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. तपासकर्त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, हे हँडलर्स पाकिस्तानात स्थित आहेत. त्यांचे शहजाद भट्टी टोळीशी संबंध आहेत. या टोळीचे आयएसआय आणि इतर दहशतवादी संघटनांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. सोशल मीडियाद्वारे तरुणांना प्रभावित करून त्यांना दहशतवादी कारवायांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जात होता, असा दावा एसटीएफनं केला आहे.
हमीम आणि अर्पिता यांची समोरासमोर चौकशी- हमीम आणि अर्पिता यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याच वेळी, त्यांची बँक खाती, डिजिटल वॉलेट्स, आर्थिक व्यवहार आणि जप्त केलेल्या मोबाईल फोन्सचे फॉरेन्सिक अहवाल यांची कसून तपासणी सुरू आहे. या तपासामुळे संशयास्पद नेटवर्कची व्याप्ती, परदेशी सूत्रधारांची भूमिका, ‘हनी ट्रॅप’ मॉड्यूलची कार्यपद्धती आणि यात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींची ओळख यांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळविण्याचा एसटीएफचा (STF) प्रयत्न आहे.
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