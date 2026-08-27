नेपाळमध्ये भीषण पुरामुळे हाहाकार, 162 जणांचा मृत्यू; बेपत्ता 844 जणांमध्ये 133 भारतीयांचा समावेश
भारतीय हवाई दलाच्या विमानांमधून मदत साहित्य पाठवले जात आहे आणि एनडीआरएफची पथके तैनात केली जात आहेत. नेपाळने पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत.
Published : August 27, 2026 at 11:06 AM IST
नवी दिल्ली- तिबेट सीमेजवळील नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात बुधवारी अचानक आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मृतांचा आकडा किमान 162 वर पोहोचला आहे. सुमारे 400 लोक बेपत्ता आहेत, ज्यात 133 भारतीय पर्यटक आणि 37 अनिवासी भारतीयांचा समावेश आहे, ज्यापैकी बरेच जण कैलास मानसरोवर यात्रेवर होते. पंतप्रधान मोदींनी नेपाळचे पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांच्याशी संवाद साधला आणि शोक व्यक्त केला. भारत सर्वतोपरी मानवतावादी मदत करण्यास तयार आहे. भारतीय हवाई दलाच्या विमानांमधून मदत साहित्य पाठवले जात आहे आणि एनडीआरएफची पथके तैनात केली जात आहेत. नेपाळने पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये 1070 हेल्पलाइन सुरू : भारतीय दूतावासाने (चीन) तिबेट-नेपाळ सीमेवर अडकलेल्या भारतीयांसाठी हेल्पलाइन जारी केली आहे. उत्तर प्रदेशने 1070 हेल्पलाइन सुरू केली आहे. महाराष्ट्राने पर्यटकांची माहिती गोळा करण्यासाठी डेटा लिंक सुरू केली आहे. या आपत्तीमुळे उत्तराखंडमधील केदारनाथ खोऱ्यात 2013 साली आलेल्या पुराच्या आठवणी ताज्या झाल्या. नेपाळमधील पुरामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराचा धोका निर्माण झाला असून, दोन्ही राज्ये सतर्क आहेत. एनडीआरएफची 20 पथके तैनात करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत या आपत्तीत चीनमधील तिघांसह अंदाजे 162 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 133 भारतीयांसह अंदाजे 750 लोक बेपत्ता आहेत. बेपत्ता झालेल्यांपैकी बहुतेक भारतीय कैलास-मानसरोवर यात्रेकरू आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होण्याची भीती चीन आणि नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे हिमनदी फुटून पूर आला असावा : नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी संसदेला सांगितले की, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 8:37 वाजता तिबेटमध्ये भूकंप झाला आणि तीन मिनिटांनंतर अचानक पूर आल्याचे वृत्त आहे. यावरून असे सूचित होते की, भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे एखादी हिमनदी फुटून पूर आला असावा. जर्मन भूविज्ञान संशोधन केंद्राने (GFJ) सांगितले की, पुराच्या सुमारे सात मिनिटे आधी 4.4 तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDRRMA), प्लॅनेट लॅब्सच्या उपग्रह प्रतिमांच्या प्राथमिक अभ्यासाचा हवाला देत म्हटले आहे की, लेंडी नदीतील बर्फ आणि खडक कोसळल्यामुळे हा ढिगाऱ्यांचा पूर आला होता.
भोटेकोशी नदीत अचानक आला पूर : प्लॅनेट लॅब्सच्या पुरापूर्वीच्या आणि नंतरच्या प्रतिमांमध्ये नदीच्या सामान्य प्रवाहाच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाल्याचे दिसून आले. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भोटेकोशी नदीला अचानक पूर आला, ज्यामुळे तिबेटला लागून असलेल्या नेपाळच्या रसुवा आणि धाडिंग जिल्ह्यांवर परिणाम झाला. नेपाळ-तिबेट सीमेवर असलेल्या लेंडी नदीतील वाढत्या पाणी पातळीमुळे तिमुरेमधील भोटेकोशीपासून त्रिशुली नदीपर्यंत पुराचे प्रचंड पाणी आणि ढिगारा पसरला. त्यानंतर हा पूर नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुन आणि नवलपरासी जिल्ह्यांमध्ये पसरला. राजधानी काठमांडूपासून सुमारे 70 ते 200 किलोमीटर परिसरातील भागांना फटका बसला.
बचाव आणि मदत कार्यासाठी लष्कर आणि पोलीस तैनात : पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आपत्कालीन बैठकीनंतर बाधित भागांमध्ये बचाव आणि मदत कार्य करण्यासाठी नेपाळ लष्कर, सशस्त्र पोलीस दल आणि नेपाळ पोलिसांच्या जवानांना तैनात करण्यात आले. नेपाळ लष्कराने बचाव आणि मदत कार्यासाठी 12 हेलिकॉप्टर तैनात केली आहेत. सुरक्षा दलांनी विविध ठिकाणी अडकलेल्या 100 हून अधिक लोकांची सुटका केली. सुमारे 50 हजार लोकसंख्या असलेल्या रसुवा जिल्ह्यातील स्याप्रू बेसी आणि तिमुरे या बाधित भागांमध्ये बचाव हेलिकॉप्टर उतरू शकली नाहीत. नेपाळ लष्कराने त्रिशुली येथील लष्करी प्रशिक्षण केंद्र क्रमांक 1 मध्ये एक वैद्यकीय केंद्रही उभारले आहे. मदतीसाठी लष्कराचे एक एमआय 17 हेलिकॉप्टरही त्रिशुली जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
भोटेकोशी आणि त्रिशुली परिसरात धोका कायम : नेपाळच्या पूर अंदाज विभागाने X रोजी सांगितले की, नदी अडवल्यामुळे तयार झालेल्या तलावातील पाणी अद्याप पूर्णपणे ओसरलेले नाही, त्यामुळे भोटेकोशी आणि त्रिशुली परिसरात धोका कायम आहे. विभागाने लोकांना नद्यांपासून दूर राहून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले आहे. एनडीआरआरएमएने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन आणि गोरखा येथील नदीकिनारी राहणाऱ्या लोकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत सतर्क राहून सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारताव्यतिरिक्त इतर अनेक देशांतील लोक बेपत्ता : नेपाळच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की, बेपत्ता झालेल्या अंदाजे 750 लोकांपैकी सुमारे 265 जण चीनच्या बाजूचे आहेत. नेपाळमधील बेपत्ता झालेल्या अंदाजे 133 लोकांपैकी सुमारे 133 भारतीय आणि 37 अनिवासी भारतीय आहेत, ज्यापैकी 37 जण तामिळनाडूचे आहेत. किमान 50 भारतीय कैलास मानसरोवरचे यात्रेकरू होते. ईशा फाऊंडेशनच्या माहितीनुसार, केंद्रातील 77 लोक बेपत्ता आहेत, जे इमिग्रेशन सेंटरमध्ये उपस्थित होते, तर 495 लोक सुखरूप परतले आहेत. नेपाळी लष्कराच्या 44 जवानांसह 80 सुरक्षा कर्मचारीही बेपत्ता आहेत. नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या (एनटीबी) माहितीनुसार, बेपत्ता झालेल्यांमध्ये अमेरिकेतील तीन आणि ब्रिटनमधील 12 पर्यटकांसह मलेशिया, युनायटेड किंगडम, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि नेदरलँड्ससह दोन डझन देशांतील लोकांचा समावेश आहे.
बांधकाम सुरू असलेल्या पाच जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान : नुवाकोट आणि रसुवा जिल्ह्यांमधील विनाशकारी पुरामुळे एकूण 354 मेगावॅट क्षमतेचे आठ कार्यरत जलविद्युत प्रकल्प आणि पाच बांधकाम सुरू असलेले प्रकल्प खराब झाले आहेत. इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन नेपाळच्या (आयपीपीएएन) माहितीनुसार, प्रभावित झालेल्या कार्यरत जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये रसुवागढी जलविद्युत प्रकल्प (111 मेगावॅट), संजेन खोला जलविद्युत प्रकल्प (78 मेगावॅट) आणि अप्पर त्रिशुली-3ए (60 मेगावॅट) यांचा समावेश आहे. नेपाळ सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पुरामध्ये वाहनांसाठी योग्य असलेले 19 पूल वाहून गेले आहेत.
विध्वंसाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर पसरले : नेपाळमधील पुराच्या पार्श्वभूमीवर भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांच्या काठावरील वस्त्यांमधील विध्वंसाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात पसरले. एका व्हिडिओमध्ये नेपाळ-चीन सीमेवर असलेल्या रसुवागढी येथील प्रचंड विध्वंस दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये एक प्रचंड लाट, जोरदार प्रवाहासह, दोन मजली इमारतीवरून वाहत जाऊन आपल्या मार्गातील सर्व काही वाहून नेत असल्याचे दिसत आहे. पाण्याचा खळाळता आवाज ऐकून अनेक लोक पळून जाताना दिसले, परंतु काही क्षणांतच, अचानक आलेल्या पुरामुळे साचलेल्या चिखल आणि ढिगाऱ्याखाली ते गाडले गेले.
एक लांब पूल दोन तुकड्यांमध्ये तुटला : पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका क्लिपमध्ये चार मजली इमारत उसळत्या पाण्याने वाहून जाताना दिसत आहे, तर दुसऱ्या क्लिपमध्ये रसुवा येथील वेगाने वाहणाऱ्या पुराच्या पाण्यात एक कार तरंगताना दिसत आहे. आणखी एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे एक लांब पूल दोन तुकड्यांमध्ये तुटताना दिसत आहे. दुसऱ्या एका क्लिपमध्ये पूल तुटून जोरदार प्रवाहाने वाहून जाताना दिसत आहेत. धाडिंग जिल्ह्यातील एका व्हिडिओमध्ये पुराचे पाणी एका पुलावर आदळल्याने तो कोसळून वाहून गेल्याचे दिसत होते. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये चिखलाचे पाणी वेगाने एका पुलाला गिळंकृत करून सुमारे 30 सेकंदात वाहून नेत असल्याचे दिसत होते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नेपाळ-तिबेट सीमेच्या चिनी बाजूकडील सुरक्षा कॅमेऱ्याच्या फुटेजमध्ये अनेक लोक पळून जाताना दिसत होते. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाने इमारती आणि वाहने उद्ध्वस्त केली, तसेच अनेक लोकांचा बळी घेतला.
42 किलोमीटरचा रस्ता वाहून गेला : 'द काठमांडू पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, भोटेकोशी नदीच्या पुराच्या पाण्याने नुवाकोटमधील बेत्रावतीला रसुवा येथील रसुवागढी सीमा चौकीशी जोडणारा 42 किलोमीटरचा रस्ता वाहून नेला. पुराच्या पाण्याने अनेक ठिकाणी रस्ते उद्ध्वस्त केले आणि अनेक काँक्रीटचे पूल वाहून नेले. उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष चमेली गुरुंग यांनी माहिती दिली की, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मेलुंग, सालेतार, शांतीबाजार, परेबेसी, खाल्टी बस्ती, सोले, त्रिशुली आणि बत्तार यांसह सुमारे डझनभर वस्त्यांना फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी भोटेकोशीला दोनदा विनाशकारी पुराचा फटका बसला होता, ज्यामुळे रसुवामध्ये मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आणि किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला.
चीनच्या मते ग्यिरोंग बंदर प्रभावित : चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था, शिन्हुआने (Xinhua) वृत्त दिले आहे की, तिबेटमधील पुरामुळे ग्यिरोंग काउंटीमधील ग्यिरोंग बंदर प्रभावित झाले असून, शिगात्से परिसरातील रस्ते, दळणवळण आणि वीजवाहिन्या खंडित झाल्या आहेत. ड्रोन फुटेजमध्ये बंदरावरील काही इमारती ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेल्याचे दिसून आले. चिनी माध्यमांनुसार, बचाव कार्यासाठी 601 कर्मचारी आणि 113 वाहने तैनात करण्यात आली आहेत. शोधक कुत्रे आणि बचाव साहित्यही पाठवण्यात आले आहे. एका बचाव कर्मचाऱ्याने माहिती दिली की, ड्रोनद्वारे केलेल्या प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले आहे की सीमेकडे जाणारे सर्व रस्ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. सतत पाऊस पडत असल्याने पाण्याची पातळी कधीही वाढू शकते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बेपत्ता झालेल्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी देखरेख आणि पूर्वसूचना प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची आणि बचाव कार्य शास्त्रीय पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचेही सांगितले.
चीनच्या मूर्खपणामुळे जगाचे लक्ष वेधले जाईल- ब्रह्मा चेलानी : रणनीतिक विचारवंत, लेखक आणि भाष्यकार डॉ. ब्रह्मा चेलानी म्हणाले की, हिमालय ही जगातील सर्वात मोठी भूकंपप्रवण पर्वतरांग आहे आणि येथे सातत्याने विनाशकारी भूकंप होत आले आहेत. नेपाळमधील पुरामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, एक लहानसा भूकंपदेखील किती मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडवू शकतो. तिबेट-नेपाळ सीमेवर झालेल्या 4.4 तीव्रतेच्या भूकंपामुळे अशी आपत्ती ओढवली की, नेपाळमधील अनेक गावे अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्याने वाहून गेली. या घटनेमुळे हिमालयाच्या भूकंपप्रवण प्रदेशात जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या चीनच्या मूर्खपणाकडे जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधले जाईल. भारत-तिबेट सीमेजवळ बांधला जात असलेला हा प्रकल्प म्हणजे एका पाण्याच्या बॉम्बसारखा आहे, जो ईशान्य भारताला पाण्याखाली बुडवू शकतो आणि दीर्घकाळात बांगलादेशातही मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस घडवू शकतो.
आपत्कालीन संपर्क क्रमांक
- नेपाळमधील भारतीय दूतावासाचे क्रमांक: +977 985 131 6807 आणि +977 970 910 7500
- बीजिंगमधील भारतीय दूतावासाचे क्रमांक: 0086 185 1428 4905
- नेपाळ पर्यटन मंडळाचे क्रमांक: 1234 (टोल-फ्री), 1144 (हॉटलाइन), पर्यटन पोलीस 9851289445
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