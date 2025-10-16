ETV Bharat / bharat

बालोतरा-सिंधारी मेगा हायवेवर भीषण अपघात, ट्रेलर-स्कॉर्पिओच्या धडकेत 4 मित्र जिवंत जळाले

राजस्थानमधील बालोत्रा-सिंधारी रस्त्यावर ट्रेलर आणि स्कॉर्पिओचा भीषण अपघात झाला. यानंतर लागलेल्या आगीत चार जणांचा जळून मृत्यू झाला.

Balotra-Sindhari Highway Accident
बालोतरा-सिंधारी मेगा हायवेवर भीषण अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 9:21 AM IST

2 Min Read
बालोतरा (राजस्थान) : बाडमेर जिल्ह्यातील बालोतरा येथे बुधवारी रात्री उशिरा बालोतरा-सिंधारी मेगा हायवेवर एक भीषण अपघात घडला. हा अपघात सिंधारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सडा गावाजवळ झाला. ट्रेलर आणि स्कॉर्पिओ वाहनात जोरदार धडक झाली, ज्यामुळे दोन्ही वाहनांनी काही क्षणांतच पेट घेतला. आगीची तीव्रता इतकी होती की, वाहनात अडकलेल्या लोकांना बाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही. पोलिस अधीक्षक रमेश कुमार यांच्या माहितीप्रमाणे, स्कॉर्पिओमधून प्रवास करणाऱ्या 5 मित्रांपैकी चार जण जागीच जळून मृत्यूमुखी पडले, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. घटनास्थळी भीषण दृश्य निर्माण झालं होतं.

अपघाताच्या चौकशीचे आदेश : घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी सुशील कुमार यादव आणि पोलीस अधीक्षक रमेश कुमार घटनास्थळी पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी बचाव आणि मदत कार्याचा आढावा घेतला. तसेच, अपघाताबाबत तीव्र संवेदना व्यक्त केली. प्रशासनानं अपघाताच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मृतांची डीएनए टेस्ट होणार : अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे मृतदेह पूर्णतः जळाल्यामुळे त्यांची ओळख पटवणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे सर्व मृतांची डीएनए टेस्ट केली जाणार असून, डीएनए रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतरच मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात येतील. घटनेची माहिती मिळताच सिंधरी पोलीस, उपनिरीक्षक नीरज शर्मा, अग्निशमन दल तसेच प्रशासकीय अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. जवळील गावातील ग्रामस्थांनीही आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीची तीव्रता इतकी की, काही मिनिटांतच संपूर्ण स्कॉर्पिओ वाहन जळून राख झाली. अपघातानंतर मेगा हायवेवर बराच वेळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

मृतक गुडामलनी येथील दाबाड गावातील रहिवासी होते: अपघातात मृत्युमुखी पडलेले चारही तरुण गुडामलनी परिसरातील दाबाड गावातील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहन सिंग (35), शंभू सिंग (20), पंचराम (22) आणि प्रकाश (28) यांचा अपघातात मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या दिलीप सिंग यांना बालोत्रा ​​जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना जोधपूरला पाठवण्यात आलं आहे.

कामावरून घरी जाताना घडला अपघात : स्थानिकांच्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त युवक रात्री उशिरा कामावरून परत येत होते आणि आपल्या घरी जात असतानाच हा भीषण अपघात घडला. अपघाताची तीव्रता इतकी जबरदस्त होती की, टक्कर होताच दोन्ही वाहनांनी तत्काळ पेट घेतला. आगीचा वेग आणि तीव्रता एवढी होती की वाहनांमध्ये अडकलेल्या चौघांना बाहेर पडण्यासाठी कोणतीही संधी मिळाली नाही आणि ते आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळे गुडामालानी तालुक्यातील डाबड गावात शोककळा पसरली आहे. संपूर्ण गावावर दुःखाचं सावट आहे आणि या दुर्दैवी घटनेमुळे ग्रामस्थ स्तब्ध झाले आहेत.

