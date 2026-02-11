मोहालीत 16 हून अधिक शाळांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी; पोलीस आणि बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी
पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि धमकी देणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे.
Published : February 11, 2026 at 3:52 PM IST
मोहाली (पंजाब) : मोहाली शहर, झिरकपूर आणि बानूर येथील 16 हून अधिक खाजगी आणि सरकारी शाळांना बुधवारी (11 फेब्रुवारी) बॉम्बनं उडवण्याच्या धमक्या मिळाल्यामुळं प्रशासनात खळबळ उडाली. या घटनेमुळं पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनानं तात्काळ सतर्क झाले आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा रिकामी केल्या.
शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली : मिळालेल्या माहितीनुसार, धमकीचा मेसेज ईमेलद्वारे पाठवण्यात आला होता. पोलीस पथकं, बॉम्बशोधक पथकं आणि श्वान पथकं घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी शाळेची झडती घेतली. शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं. तसंच त्यांच्या पालकांना माहिती देण्यात आली. याशिवाय, पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि धमकी देणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे.
अफवांपासून दूर राहण्याचं आवाहन : यासंदर्भात मोहालीचे एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "आम्हाला काही शाळांना धमकीचे ईमेल येत असल्याची माहिती मिळाली. सुरक्षा दलांनी तातडीनं कारवाई केली आणि सर्व शाळा रिकामी करून तपासणी करण्यात आली. अद्याप कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही. पालकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्यानं तपास करत आहेत. तसंच यामागे जो कोणी असेल, त्याला लवकरच अटक केली जाईल." दरम्यान, पोलिसांनी लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचं आणि फक्त सरकारी माहितीवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून येतायेत धमक्या : दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून पंजाबमधील शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी संस्थांना ईमेलद्वारे बॉम्बच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. यापूर्वी, चंदीगडमधील अनेक शाळा, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब नागरी सचिवालय आणि पंजाबमधील इतर अनेक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या.
