ETV Bharat / bharat

मोहालीत 16 हून अधिक शाळांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी; पोलीस आणि बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी

पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि धमकी देणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे.

Bomb Threat to blow up 16 schools in Mohali, schools evacuated
मोहालीत 16 हून अधिक शाळांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मोहाली (पंजाब) : मोहाली शहर, झिरकपूर आणि बानूर येथील 16 हून अधिक खाजगी आणि सरकारी शाळांना बुधवारी (11 फेब्रुवारी) बॉम्बनं उडवण्याच्या धमक्या मिळाल्यामुळं प्रशासनात खळबळ उडाली. या घटनेमुळं पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनानं तात्काळ सतर्क झाले आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा रिकामी केल्या.

शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली : मिळालेल्या माहितीनुसार, धमकीचा मेसेज ईमेलद्वारे पाठवण्यात आला होता. पोलीस पथकं, बॉम्बशोधक पथकं आणि श्वान पथकं घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी शाळेची झडती घेतली. शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं. तसंच त्यांच्या पालकांना माहिती देण्यात आली. याशिवाय, पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि धमकी देणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे.

अफवांपासून दूर राहण्याचं आवाहन : यासंदर्भात मोहालीचे एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "आम्हाला काही शाळांना धमकीचे ईमेल येत असल्याची माहिती मिळाली. सुरक्षा दलांनी तातडीनं कारवाई केली आणि सर्व शाळा रिकामी करून तपासणी करण्यात आली. अद्याप कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही. पालकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्यानं तपास करत आहेत. तसंच यामागे जो कोणी असेल, त्याला लवकरच अटक केली जाईल." दरम्यान, पोलिसांनी लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचं आणि फक्त सरकारी माहितीवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून येतायेत धमक्या : दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून पंजाबमधील शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी संस्थांना ईमेलद्वारे बॉम्बच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. यापूर्वी, चंदीगडमधील अनेक शाळा, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब नागरी सचिवालय आणि पंजाबमधील इतर अनेक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या.

हेही वाचा :

  1. 'भारताला सूचना देणारी अमेरिका कोण, कुणाकडून तेल खरेदी करायचं, हे ट्रम्प ठरविणार का?'- राहुल गांधी
  2. मनोज नरवणे पुस्तक प्रकरण : दिल्ली पोलिसांची 'पेंग्विन इंडिया'ला नोटीस, 'या' महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं मागितली
  3. केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय: सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्' गीत अनिवार्य

TAGGED:

मोहाली
शाळांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी
जिल्हा प्रशासन सतर्क
BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.