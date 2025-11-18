ETV Bharat / bharat

दिल्लीतील शाळा अन् न्यायालयांना बॉम्बनं उडवण्याची धमकी; पोलीस तपास सुरू

दिल्लीतील दोन सीआरपीएफ शाळा, पटियाला हाऊस, साकेत आणि द्वारका न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली. त्यामुळं प्रशांत विहारमधील सीआरपीएफ शाळेत भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.

DELHI SCHOOL AND COURT BOMB THREAT
दिल्लीतील शाळा आणि न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी (PTI)
ETV Bharat Marathi Team

November 18, 2025

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्ली सध्या हाय अलर्टवर आहे. लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर दिल्ली पोलीस सतर्क झालेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस विविध ठिकाणी कडक तपासणी मोहीम राबवत आहेत. दरम्यान, राजधानी नवी दिल्लीतून महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येत आहेत. प्रशांत विहारमधील सीआरपीएफ शाळेला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. यामुळं परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.

प्रशांत विहारमधील सीआरपीएफ शाळेला धमकी : प्रशांत विहारमधील सीआरपीएफ शाळेला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली होती. याबाबतची माहिती दिल्ली पोलिसांना मंगळवारी फोनद्वारे मिळाली. यानंतर पोलिसांनी चौकशी केली. चौकशी अंती पोलिसांना संशयास्पद काही आढळलं नाही. याव्यतिरिक्त दिल्लीतील विविध न्यायालयांनाही बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती समोर आली. दिल्लीतील द्वारका, साकेत आणि पटियाला हाऊस न्यायालयांनाही बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यामुळं पोलिसांचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

एक वर्षापूर्वी झाला होता शाळेत स्फोट : पोलिसांच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी बॉम्बस्फोट झालेल्या शाळेला पुन्हा एकदा धमकी मिळाली आहे. परंतु पोलिसांनी केलेल्या तपासात काहीही संशयास्पद आढळलं नाही. बॉम्बनं उडवण्याची धमकी नेमकी कोणी दिली? याचा तपास पोलीस करत आहेत.

10 नोव्हेंबरला झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर पोलीस सतर्क : 10 नोव्हेंबरला लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटामुळं संपूर्ण एनसीआर प्रदेशातील सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चिंता निर्माण झाली. आतापर्यंत या स्फोटात 15 जणांचा मृत्यू झालाय, यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर केवळ दिल्लीतच नव्हे तर एनसीआरच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.

शॉपिंग मॉल आणि गर्दीच्या ठिकाणी तपासणी : दिल्ली पोलीस आणि विविध अधिकार क्षेत्रातील पोलीस प्रमुख शॉपिंग मॉल्स आणि गर्दीच्या भागात वारंवार तपासणी मोहीम राबवत आहेत. या क्रमानं सोमवारी संध्याकाळी उशिरा आणि मंगळवारी दक्षिण दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील साकेत मॉलच्या बाहेर आणि परिसरात तपासणी केली.

