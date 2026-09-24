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यमुना एक्सप्रेसवेवर प्रवासी बसला भीषण आग, नऊ प्रवासी ठार, अनेक प्रवासी जिवंत जळाले

यमुना एक्सप्रेसवेवर एका प्रवासी बसला आग लागल्याने नऊ प्रवासी ठार झाले. गुरुवारी सकाळी ही भीषण दुर्घटना घडली.

passenger bus fire Yamuna Expressway
बसला आग लागल्यानंतर बचावकार्य करताना कर्मचारी (ANI Video SC)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 7:50 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 8:44 AM IST

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नोएडा : नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ यमुना एक्सप्रेसवेवर एका प्रवासी बसला आग लागल्याने नऊ प्रवासी ठार झाले. गुरुवारी सकाळी ही भीषण दुर्घटना घडली. या घटनेनंतर बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आलं.

बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने सांगितले की, तो झोपलेला असतानाच कोणीतरी दरवाजावर धडका मारली आणि आगीबद्दल प्रवाशांना सावध केले.

"मी झोपले असतानाच कोणीतरी दरवाजावर जोरात थाप मारली. जेव्हा मी जागी झाले, तेव्हा तिथे आधीच लोकांची मोठी गर्दी जमली होती. मी माझे कोणतेही सामान सोबत घेतले नाही; अगदी बूटही घातले नाहीत. मी फक्त माझा फोन घेतला आणि बाहेर पडले," अशी प्रतिक्रिया एका तरुणी प्रवाशाने दिली.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतली घटनेची माहिती - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्रेटर नोएडा येथील खासगी बस आग घटनेची दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केला. तसेच, जखमींवर योग्य वैद्यकीय उपचार करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. त्यांना सर्वतोपरी मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले.

नऊ प्रवाशांचा मृत्यू - दिल्ली-NCR जवळ असलेल्या ग्रेटर नोएडाच्या यमुना एक्सप्रेसवेवर एक दुर्देवी घटना घडली. नोएडा येथून महोबाला चाललेल्या एका खासगी डबल डेकर स्लीपर AC बसने अचानक पेट घेतला. या बसमध्ये 35 प्रवासी होते. या भयानक दुर्घटनेत 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. काही प्रवासी जिवंत जळाले तर काहींचा श्वास कोंडल्यामुळे मृत्यू झाला. ग्रेटर नोएडा येथून बस आग्र्याच्या दिशेने जात असताना यमुना एक्सप्रेस वेवरील एका गावाजवळ ही दुर्घटना घडली.

खासगी डबल डेकर बसला भीषण आग - खासगी डबल डेकर बसमधून धूर येऊ लागला. चालकाने प्रसंगावधान दाखवत लगेच बस एक्सप्रेस वेच्या कडेला उभी केली. त्याचवेळी संपूर्ण बसने पेट घेतला. आतील प्रवाशांना काही समजण्याआधीच संपूर्ण बसला आगीने वेढलं.

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Last Updated : September 24, 2026 at 8:44 AM IST

TAGGED:

नोएडा प्रवासी बस आग
BUS FIRE YAMUNA EXPRESSWAY
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प्रवासी बस आग यमुना एक्सप्रेसवे
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