रुग्णवाहिका आणि ट्रकच्या धडकेत 6 ठार, दोनजण जखमी

आसामच्या सोनितपूर जिल्ह्यात एक भीषण रस्ता अपघात झाला. रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेची एका ट्रकशी धडक झाली. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला.

assam road accident
रुग्णवाहिका आणि ट्रकच्या धडकेत 6 ठार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 2:02 PM IST

तेजपूर (आसाम): आसामच्या सोनितपूर जिल्ह्यात रविवारी (22 मार्च) रात्री उशिरा रुग्णवाहिका आणि ट्रक यांच्यात भीषण धडक झाली. या अपघातात रुग्णवाहिकेमधून प्रवास करणाऱ्या 6 जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोन जण जखमी झाले.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : सोनितपूर येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर रुग्णवाहिकेमधून एक रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य प्रवास करत होते. ढेकियाजुली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 15 वर ही धडक झाली. त्यावेळी रुग्णवाहिका तेजपूर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या दिशेनं जात होती.

या अपघातात 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीररीत्या जखमी झालेल्या दोन व्यक्तींना तेजपूर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकं तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी बचावकार्य हाती घेतलं आणि महामार्ग वाहतुकीसाठी मोकळा केला.

महामार्ग अपघात प्रवण क्षेत्र : मिळालेल्या माहितीनुसार, हा भीषण रस्ते अपघात राष्ट्रीय महामार्ग 15 वर, ढेकियाजुली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. वृत्तांनुसार, तेजपूरहून गुवाहाटीच्या दिशेनं जाणाऱ्या एका ट्रकची, समोरून दिशेनं येणाऱ्या एका वाहनाशी धडक झाल्यामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली.

ही धडक इतकी भीषण होती की, त्यामध्ये 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. ही दुर्घटना राष्ट्रीय महामार्ग-15 वरील रस्ते सुरक्षेबाबतच्या सातत्यानं व्यक्त केल्या जाणाऱ्या चिंतांना अधोरेखित करते. हा एक अत्यंत गजबजलेला महामार्ग असून, या ठिकाणी वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते आणि भरधाव वेगानं धावणाऱ्या वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते.

