दोन बसची समोरासमोर टक्कर; 11 प्रवाशांचा मृत्यू, अनेक जखमी

दोन बसेसची समोरासमोर टक्कर होत झालेल्या अपघातात 11 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय.

तामिळनाडूत बस अपघात (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 7:28 PM IST

चेन्नई(तामिळनाडू) Tamil Nadu Bus Accident : तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यात रविवारी झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात अकरा जणांचा मृत्यू झालाय. या अपघातात अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली. शिवगंगा जिल्हा पोलीस अधीक्षक (एसपी) शिवा प्रसाद यांनी सांगितलं की, तिरुपत्तूरजवळ दोन बसेस समोरासमोर आदळल्यानं हा अपघात झाला. या अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अपघातानंतर स्थानिकांनी मदतकार्य करत अनेकांचे जीव वाचवले.

जखमींना रुग्णालयात केलं दाखल : रविवारी संध्याकाळी शिवगंगा जिल्ह्यातील कुम्मनगुडीजवळ दोन सरकारी बसेसची समोरासमोर टक्कर झाली. यामध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि 20 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत, असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. मृत्यूचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

दोन बसची समोरासमोर धडक : या भीषण अपघातात दोन बसेसचं मोठं नुकसान झालंय. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं अनेक जखमींना वाहनांमधून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर लगेच या जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यातील एक बस तिरुप्पूरहून कराईकुडीला जात होती, तर दुसरी कराईकुडीहून दिंडीगुल जिल्ह्यात जात होती. यावेळी हा भीषण अपघात झाला.

आधीही झाला होता अपघात : तत्पूर्वी, 24 नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडूच्या तेनकासी जिल्ह्यात दोन बसेसची समोरासमोर टक्कर झाली होती. यामध्ये सात प्रवासी ठार झाले होते आणि 50 हून अधिक जण जखमी झाले होते. मदुराई-कोल्लम राष्ट्रीय महामार्गावरील कडायनल्लूरजवळ हा अपघात झाला होता.

