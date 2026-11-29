मंदिरात दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या वाहनाचा अपघात; 13 जणांचा मृत्यू
झारखंडच्या रामगढ जिल्ह्यात रविवारी सकाळी भीषण रस्ते अपघात झाला आहे. या अपघातात 13 भाविकांचा मृत्यू झाला.
Published : November 29, 2026 at 7:34 AM IST
रामगढ (रांची)-रांची-पाटणा राष्ट्रीय महामार्गावर, कुजू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पैंकी येथे भाजपा कार्यालयाजवळ चारचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात चार मुले, चार महिला आणि पाच पुरुष अशा एकूण 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. तिच्यावर रामगढ सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एसडीपीओ (SDPO) आलोक रंजन यांनी मृतांच्या संख्येला दुजोरा दिला आहे.
छिन्नमस्तिका मंदिराकडे निघाले होते भाविक- प्राथमिक माहितीनुसार चारचाकीतील सर्व प्रवासी बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील 'जंगहारो' (Jangharo) गावचे रहिवासी होते. ते रामगढमधील राजरप्पा येथील 'माँ छिन्नमस्तिका' मंदिरात जात होते. प्रवासादरम्यान कुजू येथील पैंकीजवळ त्यांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला.
13 जणांचा मृत्यू- अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक घटनास्थळी पोहोचले. पोलीस आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. 13 जणांच्या मृत्यूनं परिसरात शोकाकूल वातावरण आहे. रुग्णालयातही नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांची गर्दी होऊ लागली आहे. घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी,उपायुक्त (DC) आणि पोलीस अधीक्षक (SP) पोहोचले आहेत. त्यांनी घटनास्थळी आणि रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.
रस्ते सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न- रामगढ जिल्ह्यात यापूर्वीदेखील भीषण रस्ते अपघात घडले आहेत. 26 जून 2026 रोजी राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लारी-बारलोंग (Lari-Barlong) येथे ट्रक आणि प्रवासी वाहनाच्या धडकेत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. अशा वारंवार घडणाऱ्या अपघातांमुळे जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.