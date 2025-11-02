राजस्थानमध्ये टेम्पो ट्रॅव्हल - ट्रकमध्ये भीषण धडक, अपघातात 15 जणांचा मृत्यू
भारत माला एक्सप्रेसवेवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात १५ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : November 2, 2025 at 8:48 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 8:55 PM IST
राजस्थान : रविवारी संध्याकाळी उशिरा फलोदी जिल्ह्यातील माटोडा पोलीस स्टेशन परिसरात भारत माला एक्सप्रेसवेवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात १५ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
दोन जखमींना ओसियन रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. फलोदीचे पोलीस अधीक्षक कुंदन कंवरिया म्हणाले की, "पोलीस घटनास्थळी बचाव आणि मदत कार्य करत आहेत."
फलोदीचे पोलीस अधीक्षक कुंदन कंवरिया यांनी सांगितले की, माटोडा येथील हनुमान सागर चौकाजवळ हा अपघात झाला. डेप्युटी एसपी अचल सिंग देवदा यांनी माहिती दिली की, "भरधाव वेगाने येणारा एक टेम्पो ट्रॅव्हलर पार्क केलेल्या ट्रकला धडकला. टेम्पो इतका वेगाने जात होता की ट्रकला धडकताच त्याचा चक्काचूर झाला. त्यातील प्रवासी सीटवर अडकले, ज्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला."
धडक इतकी भीषण होती की मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांना संघर्ष करावा लागला. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलीस आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे.