उत्तराखंडमधील मुनी की रेतीजवळ बस अपघातात किमान 6 ठार, तर क्युंजा दरीमधील कंदारा रस्त्यावर अपघातात 4 जणांचा मृत्यू
ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर, मुनी की रेती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुलारजवळ झालेल्या एका रस्ते अपघातात 6 जण ठार झाल्याचं वृत्त आहे. मृतांचा आकडा वाढू शकतो.
Published : November 17, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:25 AM IST
ऋषिकेश - उत्तराखंडमधील ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर मंगळवारी एक भीषण रस्ते अपघात झाला. हरिद्वारहून जोशीमठच्या दिशेने प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक बस 'मुनी की रेती' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'गुलर'जवळ अनियंत्रित होऊन खोल दरीत कोसळली. अपघातानंतर घटनास्थळी मदतीसाठी लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. बसमध्ये सुमारे 30 प्रवासी होते, असं सांगण्यात येत आहे; आतापर्यंत सहा जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. नरेंद्र नगरचे सर्कल ऑफिसर (CO) आणि मुनी की रेती पोलीस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) घटनास्थळी उपस्थित राहून बचाव कार्यावर देखरेख ठेवत आहेत.
या दुर्दैवी अपघातात सुमारे 20 लोक जखमी झाले असून, 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, मृतांच्या आणि जखमींच्या नेमक्या संख्येबाबत अधिकृत दुजोरा मिळणे अजून बाकी आहे. 'डायल 112' या आपत्कालीन सेवेद्वारे पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच मुनी की रेती पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी, तसेच गुलर, शिवपुरी आणि ब्यासी पोलीस चौकीतील पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली. याशिवाय, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका पथकांनाही घटनास्थळी पाठवण्यात आले.
SDRF ची पथके दरीत उतरून मदत व बचाव कार्य करत आहेत. पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवानही बचाव कार्यात सक्रियपणे सहभागी आहेत. जखमींना दरीतून बाहेर काढून रस्त्यावर आणले जात आहे, तिथून त्यांना रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात हलवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
SDRF चे प्रभारी कवींद्र सजवान यांनी सांगितले की, "बसमध्ये सुमारे 30 प्रवासी होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 20 लोक जखमी झाले आहेत, तर 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. SDRF ची पथके सातत्याने बचाव कार्य करत आहे."
अपघाताचे गांभीर्य पाहता, वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले आहेत. सध्या मदत व बचाव कार्य सुरू आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मंगळवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास, टिहरी जिल्ह्यातील 'मुनी की रेती' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, गुलारजवळ एक रस्ते अपघात घडला. हरिद्वारहून बद्रीनाथच्या दिशेने जाणारी बस अनियंत्रित होऊन पुलाखाली सुमारे 100 मीटर खोल दरीत कोसळली.
या अपघातात बसचा पुढचा भाग पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाला आहे. ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या या घटनेने डोंगराळ भागातील रस्त्यांवरील वाहतूक सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या पोलीस आणि एसडीआरएफ (SDRF) द्वारे बचावकार्य सुरू आहे. अपघाताचे नेमके कारण तपासानंतरच स्पष्ट होईल. प्रवाशांना घेऊन जाणारी ही बस (नोंदणी क्रमांक UK09PA9779) हरिद्वारहून बद्रीनाथच्या दिशेने जात होती.
दुसरीकडे सोमवारी रात्री 9 च्या सुमारास अगस्त्यमुनी विकास खंडातील क्युंजा दरीमधील कंदारा रस्त्यावर एक भीषण रस्ते अपघात घडला. पोखरी येथे एका विवाह समारंभातून पाहुण्यांना घेऊन परतणारे 'मॅक्स' (Max) वाहन चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे खोल दरीत कोसळले. या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर श्रीनगर बेस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले आहे.
दरीतून सर्वांना बाहेर काढण्यासाठी संयुक्त बचाव मोहीम राबवण्यात आली आणि जखमींना त्वरित उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. जखमींपैकी दोघांना किरकोळ दुखापत झाली आहे, तर गंभीर जखमी चौघांना पुढील उपचारांसाठी श्रीनगर बेस हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले आहे.
माहिती मिळताच स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) गुमान सिंग नेगी आणि कॉन्स्टेबल सोनू गोडियाल हे पोलीस पथकासह आणि SDRF च्या टीमसोबत घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने त्यांनी बचाव कार्य पूर्ण केले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, जिल्हा पंचायत सदस्य (कंदारा) अजयवीर भंडारी, माजी आमदार मनोज रावत आणि माजी जिल्हा पंचायत सदस्य (कालीमठ वॉर्ड) विनोद राणा हे रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित होते.