राजस्थानातील न्यायालयांना बॉम्बनं उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर!
Published : March 5, 2026 at 2:35 PM IST
जयपूर/बिकानेर/जोधपूर : राजस्थानमधील बिकानेर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये, जोधपूर ग्रामीण डीजे न्यायालय आणि जयपूर सत्र न्यायालयाला ईमेलद्वारे बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. दरम्यान, राजधानी जयपूरमध्ये बॉम्बस्फोटाची धमकी देणाऱ्या आणखी एका ईमेलनं खळबळ उडाली आहे. यावेळी, बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ईमेल सत्र न्यायालयात पाठवण्यात आला. याबाबतची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून परिसर रिकामा केला आणि शोध मोहीम सुरू केली. मात्र, तपासादरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून न आल्यामुळं पोलीस आणि प्रशासनानं सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
घटनास्थळी पोलीस दाखल : गुरुवारी सत्र न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेल पत्त्यावर एक धमकीचा ईमेल आला होता, ज्यामध्ये दिवाणी न्यायालय (खोली क्रमांक 125) बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देण्यात आली होती, असं पोलीस स्टेशनचे अधिकारी ब्रिजमोहन कविय यांनी सांगितलं. तसंच ब्रिजमोहन यांनी सांगितलं की, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. बॉम्ब निकामी करणारे पथक, श्वान पथक आणि एटीएस पथकही पोहोचले. नागरी संरक्षण पथकं, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका देखील तैनात करण्यात आल्या. तसंच न्यायालयाच्या परिसरात कसून तपासणी करण्यात आली. मात्र, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. धमकी देणारे ईमेल पाठविल्याचा तपास सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
उच्च न्यायालयालाही मिळाल्या आहेत धमक्या : अलिकडच्या काळात जयपूर उच्च न्यायालयाला बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देणारे अनेक ईमेल मिळाले आहेत. मात्र, या धमक्यांमागील हेतू अद्याप अस्पष्ट आहे. जयपूरमधील अनेक सरकारी इमारती, रुग्णालये आणि शाळांनाही बॉम्बस्फोटाच्या धमक्यांचे ईमेल आले आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हे धमकीचे ईमेल पाठवण्यासाठी प्रॉक्सी सर्व्हर वापरले जातात, ज्यामुळे त्यांना शोधणे कठीण होतं.
बिकानेरमधील न्यायलायांना धमकी : याचबरोर, बिकानेर मुख्य न्यायालय परिसरासह आणि इतर अधीनस्थ ग्रामीण न्यायालयांमध्ये गुरुवारी सकाळी बॉम्बच्या धमकीच्या ईमेलमुळं भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. बिकानेरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालय तसंच ग्रामीण न्यायालयांमध्ये बॉम्बच्या धमकीची माहिती मिळताच पोलीस यंत्रणा हाय अलर्टवर असून न्यायालय परिसर तात्काळ रिकामं करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी श्वान पथके आणि बॉम्ब निकामी पथकांना पाचारण करण्यात आलं आहे. तसंच न्यायालय परिसराची तपासणी केली. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक कवेंद्र सिंह सागर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठोड, अनेक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी अग्निशमन दलासह दाखल झाले. पोलीस अधीक्षक स्वतः परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "बॉम्बची माहिती ईमेलद्वारे मिळाली आहे आणि त्याची चौकशी केली जात आहे. न्यायालयाचा परिसर रिकामा करण्यात आला आहे. तसंच सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रत्येक कोपऱ्याची कसून तपासणी केली जात आहे."
सकाळी आला धमकीचा ईमेल : सकाळी धमकीचा ईमेल आला होता. यानंतर न्यायालय उघडताच बॉम्बच्या धमकीची बातमी सर्वत्र पसरली आणि पोलिसांना कळवण्यात आलं. बॉम्बची धमकी पसरली तेव्हा न्यायालयाच्या परिसरात जास्त लोक उपस्थित नव्हते. त्यामुळं आलेल्या काही लोकांना मुख्य गेटबाहेर थांबवण्यात आलं आणि न्यायालयाचा परिसर पोलिसांनी ताब्यात घेतला. तसंच श्वान पथकं विविध ठिकाणी शोध घेत आहेत. जोधपूर डीजे ग्रामीण न्यायालयातही धमकी मिळाल्यानं न्यायालयाच्या आवाराची झडती घेण्यात आली.
