गुरुग्राममध्ये निर्माणाधीन इमारतीची भिंत कोसळून सात कामगारांचा मृत्यू; भिवाडीमध्ये जखमींवर उपचार सुरू
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि एसडीआरएफची पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि ढिगाऱ्याखालून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी तासभर ऑपरेशन केले.
गुरुग्राम/भिवाडी : हरियाणातील गुरुग्राममध्ये सोमवारी रात्री एक मोठी दुर्घटना घडलीय. ग्लोबल सिग्नेचर सोसायटीमधील बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाची भिंत अचानक कोसळली. या अपघातात सात कामगारांचा मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. हरियाणा-राजस्थान सीमेवर हा अपघात झाला. जवळच्या रुग्णालयामुळे मृत आणि जखमींना राजस्थानातील भिवाडी येथील सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलंय. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि एसडीआरएफची पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि ढिगाऱ्याखालून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी तासभर ऑपरेशन केले.
गुरुग्राममध्ये भिंत कोसळल्याने 7 कामगारांचा मृत्यू : मिळालेल्या वृत्तानुसार, गुरुग्राममधील ग्लोबल सिग्नेचर सोसायटीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरू होते. रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास तळघरातील मातीची भिंत अचानक कोसळली आणि त्यात 10 कामगार अडकलेत. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इतर कामगारांनी बचावकार्य सुरू केले आणि पोलिसांना माहिती दिलीय. राजस्थानमधील भिवाडी येथील सरकारी रुग्णालयात मृत आणि जखमींना पोहोचवण्यासाठी रुग्णवाहिकांचा वापर करण्यात आलाय.
मृतांची संख्या वाढू शकते : भिवाडी सरकारी रुग्णालयाचे डॉ. सागर अरोरा म्हणाले की, "भिवाडीजवळील हरियाणातील कापडियावास येथील सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर सोसायटीमध्ये उत्खनन करताना मातीखाली गाडल्याने सात कामगारांचा मृत्यू झालाय. सात कामगारांचे मृतदेह भिवाडी सरकारी रुग्णालयात पोहोचलेत. त्यांना मृत घोषित करण्यात आले आहे. मृतांची संख्या वाढू शकते. राजस्थान पोलीस आणि हरियाणा पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आलीय. मृतांचे कुटुंबीयही रुग्णालयात येत आहेत."
कामगारांचे कुटुंबीय संतप्त : कामगारांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, मोठ्या संख्येने कामगारांचे कुटुंबीय घटनास्थळी पोहोचतात, परंतु प्रशासन अद्यापही प्रकरण हाताळण्यात निष्काळजीपणा दाखवत आहे. त्यांना घटनास्थळी प्रवेश दिला जात नाही. मृत कामगारांचे कुटुंबीय संतप्त आहेत आणि त्यांचा निषेध नोंदवत आहेत.
प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस : भिवाडीचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अतुल साहू यांनी सांगितले की, मृतांमध्ये परमेश्वर (52), सतीश (35), भागीरथ (50) आणि मंगल (32) यांचा समावेश आहे. हे सर्व भरतपूर येथील आहेत. इतर तिघांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. पोलिसांनी हरियाणा पोलिसांना घटनेची माहिती दिली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांनाही माहिती देण्यात आली आहे.
