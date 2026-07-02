स्टोन क्रशरवर काम करणाऱ्या मजुरांवर काळाचा घाला : दगडी खाणीत खडक कोसळून 7 ठार
खाणीत काम करणाऱ्या मजुरांवर मोठा खडक कोसळून सात मजुरांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील मडापट्टना इथं आज पहाटेच्या सुमारास घडली.
Published : July 2, 2026 at 11:18 AM IST
बंगळुरू : स्टोन क्रशरवर काम करणाऱ्या मजुरांवर मोठा खडक कोसळून सात मजुरांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील मडापट्टना इथं आज पहाटेच्या सुमारास घडली. मृत मजूर बिहार आणि आसाममधील असल्याची माहिती स्थानिकांकडून देण्यात आली आहे. खडकाखाली आणखी काही कामगार अडकल्याची भीती असल्यानं बचावकार्य सुरू आहे.
दगडी खाणीत कोसळला मोठा खडक : गुरुवारी बंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील मडापट्टना इथल्या दगडी खाणीत मजूर काम करत होते. यावेळी दगड फोडताना या मजुरांवर मोठ्या प्रमाणात खडक कोसळला. त्यामुळे मजूर जागीच दबल्या गेले. त्यामुळे सात मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या खाणीत काम करण्यासाठी कंत्राटदारानं आसाम आणि बिहारमधून कामगार आणल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. खडकाखाली अद्यापही मजूर अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे घटनास्थळावर बचावकार्य अद्यापही सुरू आहे. तर खडक कोसळून काही मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत, त्यांना उपचारासाठी तत्काळ रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. मजुरांवर खडक कोसळल्याची माहिती मिळताच बचाव पथक आणि पोलीस दलातील जवान घटनास्थळावर दाखल झाले आहेत. बचाव पथक आणि पोलीस घटनास्थळावर बचावकार्य करत आहे.