बिहारच्या सिवानमध्ये घरात साठवलेल्या फटाक्यांना भीषण आग; सात जणांचा मृत्यू
एका घरात बेकायदेशीर फटाके साठवण्यात आले होते. या साठवलेल्या फटाक्यांना भीषण आग लागली आणि त्यानंतर मोठे स्फोट झाले.
Published : October 23, 2026 at 7:22 PM IST
सिवान : बिहारच्या सिवान जिल्ह्यातील बरहरिया ब्लॉकमधील आलमपूर गावातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. याठिकाणी एका घरात बेकायदेशीर फटाके साठवण्यात आले होते. या साठवलेल्या फटाक्यांना भीषण आग लागली आणि त्यानंतर मोठे स्फोट झाले. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तींपैकी एकाची ओळख मोहम्मद अमीरूद्दीन मियाँ अशी पटली आहे. मोहम्मद अमीरूद्दीन मियाँ हा या घराचा मालक आणि फटाक्यांचा व्यापारी होता. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक लोक जखमी झाले आहेत. ज्यावेळी फटाक्यांना आग लागली, त्यावेळी घरात अनेक लोक उपस्थित होते. या घटनेमुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, घटनास्थळी मदत पथकं आणि रुग्णवाहिका रवाना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मृतांच्या आणि जखमींच्या संख्येबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळणं बाकी आहे.
उत्तर प्रदेशात फटाक्यांच्या गोदामाला लागली होती आग : यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात उत्तर प्रदेशातील कौशाम्बी इथं पिपरी आणि पुरामुफ्ती पोलीस ठाण्याच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या फटाक्यांच्या गोदामात झालेल्या भीषण स्फोटात 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळं परिसरात घबराट पसरली होती आणि आसपासच्या अनेक घरांचेही नुकसान झालं होतं. हा स्फोट 'आदित्य' नावाखाली चालवल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या गोदामात झाला, जे पिपरी आणि पुरामुफ्ती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या सीमेवर स्थित आहे. या घटनेत मृतांपैकी 10 जणांची ओळख पटली होती, ज्यामध्ये प्रियांजली (5), प्रवीण सिंग (13), जान्हवी (12), आदित्य (12), रवी (8), ज्ञान सिंग (40), आदित्य (8), अंजू (32), विक्रम सरोज (35) आणि अंश (6) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :