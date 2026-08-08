चंबा येथे रस्ते अपघातात सात जण ठार, 11 जण जखमी
बैरागढहून चंबाकडे निघालेली एक खासगी बस 'देवि कोठी'जवळील 'चालुज' वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने रस्त्यावरून खाली घसरली आणि खाली असलेल्या दुसऱ्या रस्त्यावर जाऊन पडली.
Published : August 8, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:19 AM IST
चंबा: आज सकाळी तिस्सा-बैरागढ मार्गावर झालेल्या एका अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला आणि 11 जण गंभीर जखमी झाले. ही खासगी बस बैरागढहून चंबाकडे निघाली होती, परंतु देविकोठीजवळील 'चालुज' वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. परिणामी, बस रस्त्यावरून खाली कोसळली आणि खाली असलेल्या दुसऱ्या रस्त्यावर जाऊन पडली.
सुरुवातीला तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले : अपघाताच्या मोठ्या आवाजामुळे स्थानिक लोक घटनास्थळी धावून आले; त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि मदत व बचावकार्य सुरू केले. त्यानंतर काही वेळातच पोलीस, अग्निशमन दलाचे जवान आणि प्रशासकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि बचावकार्य अधिक वेगाने सुरू झाले. सुरुवातीला तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, परंतु बसचा चक्काचूर झाल्यामुळे आत अडकलेल्यांना बाहेर काढणे कठीण झाले होते. बचावकार्य जलद करण्यासाठी दोन जेसीबी (JCB) यंत्रे मागवण्यात आली; अडकलेल्या प्रवाशांना अखेर बाहेर काढण्यात आले, मात्र तोपर्यंत आणखी चौघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता. याव्यतिरिक्त 11 जखमींना बसच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर काढून उपचारासाठी तिस्सा रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
सहा जणांना चंबा मेडिकल कॉलेजमध्ये हलवले : चुराहचे एसडीएम (SDM) राजेश कुमार जरयाल यांनी सांगितले, "या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य राबवण्यात आले. योग्य वैद्यकीय उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली असून जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. 11 जखमींपैकी सहा जणांना तिस्सा येथे प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर चंबा मेडिकल कॉलेजमध्ये हलवण्यात आले आहे."
बस चंबाच्या दिशेने जात होती : प्राथमिक माहितीनुसार, अपघातास कारणीभूत ठरलेली खासगी बस आज सकाळी 6:30 वाजता बैरागढहून चंबाकडे निघाली होती. अवघे तीन किलोमीटर अंतर कापल्यानंतर चालुज वळणाजवळ ती दरीत कोसळली आणि खालील रस्त्यावर जाऊन पडली. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने जखमी आणि मृतांची यादी जाहीर केली आहे.
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