आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, राजधानी एक्सप्रेसच्या धडकेत 7 हत्तींचा मृत्यू, इंजिनसह 5 डबे रुळावरून घसरले
आसाममध्ये सायरांग-नवी दिल्ली राजधानी एक्स्प्रेसला हत्तींच्या कळपानं धडक दिली. या अपघातात 7 हत्तींचा मृत्यू झाला.
Published : December 20, 2025 at 12:03 PM IST
नागाव (आसाम) : राज्यातील नागाव जिल्ह्यातील कांपूर भागातील चांगजुराईजवळ शुक्रवारी (19 डिसेंबर) रात्री एक अतिशय दुःखद घटना घडली. सायरांगहून दिल्लीला जाणाऱ्या 20507 राजधानी एक्स्प्रेसला हत्तीच्या कळपानं धडक दिली. यामध्ये 7 वन्य हत्तींचा मृत्यू झाला. तर हत्तीचं एक वासरू जखमी झालं आहे. या घटनेमुळे प्राणीप्रेमींना मोठा धक्का बसला आहे. गुवाहाटीपासून 126 किमी अंतरावर ही घटना घडली.
हत्तींची धडक बसल्यानंतर राजधानी एक्सप्रेसचे 5 डबे रुळावरून घसरले. राजधानी एक्सप्रेसचं इंजिनही रुळावरून घसरलं. रेल्वेच्या माहितीनुसार, या अपघातात कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही.
मध्यरात्री झाला आपघात : वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाट धुक्यादरम्यान मध्यरात्री 2:17 वाजताच्या सुमारास हा अपघात झाला. वन्य हत्तींचा एक कळप जवळच्या टेकड्यांवरून उतरला आणि रेल्वे रुळांवर आला. या अपघातात 7 हत्तींचा जागीच मृत्यू झाला, तर हत्तीचं एक वासरू गंभीर जखमी झालं.
वन विभागाचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमी वासरावर तातडीच्या उपचारांची व्यवस्था केली. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचं पथकही घटनास्थळी पोहोचलं आणि मृत हत्तींचं शवविच्छेदन केलं. दरम्यान, वन अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमी वासरावर तातडीच्या उपचारांची व्यवस्था केली.
मदतकार्य सुरू : ईशान्य सीमा रेल्वेने (एनएफआर) विभागीय मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अॅक्सीडेंट रिलीफ गाड्या घटनास्थळी पाठवल्या. ईशान्य सीमा रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आणि लुमडिंगचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्यासह वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी पुनर्संचयनाच्या कामाचं निरीक्षण करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले होते. प्रवाशांना मदत करण्यासाठी गुवाहाटी रेल्वे स्थानकावर 0361-2731621 / 2731622 / 2731623 हे हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आले आहेत.
मानव आणि हत्ती संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ : गेल्या काही काळापासून या परिसरात मानव-हत्ती संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. हत्तींचे कळप या परिसरातून अनेकदा जातात. मध्यरात्रीच्या सुमारास धडक होण्यापूर्वीही हत्तीचं हे कळप परिसरात फिरताना दिसल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं.
'रेल्वे रुळांवर वन्य प्राण्यांचा मृत्यू चिंतेचा विषय' : रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ट्रॅक दुरुस्त करून रेल्वेची वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये रेल्वेनं अनेक प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब केला आहे. पण तरीदेखील रेल्वे रुळांवर अशा प्रकारे वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होणं हा एक गंभीर आणि चिंतेचा विषय बनल्याचं रेल्वे अधिकाऱ्यांनीही मान्य केलं आहे.
राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली आणि मेघालय दरम्यान धावते : रेल्वे अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आपघातमुळे जमुनामुख-कामपूर सेक्शनमधून जाणाऱ्या गाड्या अप लाईनवर वळवल्या जात आहेत आणि रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्याचं काम सुरू आहे. सायरंग-नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिझोरममधील सायरंग ते आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) यांना जोडते.
