राजस्थानमधील एका कारखान्यात भीषण स्फोट, अग्नितांडवात सात जणांचा जळून मृत्यू
या घटनेनंतर संपूर्ण औद्योगिक परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.
Published : February 16, 2026 at 2:09 PM IST
खैरथल : राजस्थानमधील खैरथल जिल्ह्यातील खुसखेडा औद्योगिक क्षेत्रात सोमवारी (16 फेब्रुवारी) सकाळी एक मोठी दुर्घटना घडली. येथील एका कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटामुळं आग लागली. या आगीच्या घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. तसंच या घटनेनंतर संपूर्ण औद्योगिक परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.
आग आटोक्यात : अग्निशमन अधिकारी राजू खान यांनी सांगितलं की, स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या. कारखान्यात पुठ्ठ्याचा मोठा साठा असल्यामुळं अग्निशमन दलाला आग विझवणं कठीण झालं. त्यामुळं सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, जवळील इतर कारखाने रिकामे करण्यात आले आणि परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यानंतर अथक परिश्रमानंतर कारखान्यातील आग आटोक्यात आणण्यात आली.
सात जणांचा मृत्यू : दरम्यान, बंद असलेल्या कारखान्याला आग लागल्याचं सुरुवातीला म्हटलं जात होतं. मात्र, जेव्हा अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आत प्रवेश केला, तेव्हा सात जण जिवंत जाळल्याच्या वृत्तानं सर्वांनाच धक्का बसला. माहिती मिळताच भिवाडीचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. तसंच अग्निशमन दलाकडून मोठ्या प्रमाणात रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आले.
कारखाना अनेक महिन्यांपासून बंद होता : मिळालेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट क्रमांक G-1, 118 वर असलेला हा कारखाना अनेक महिन्यांपासून बंद होता. सोमवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास, कारखान्यातून अचानक दाट, काळा धूर येऊ लागला. काही सेकंदातच आगीनं संपूर्ण कारखान्याच्या इमारतीला वेढले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, आगीदरम्यान तीन ते चार स्फोट झाले. यामुळं आजूबाजूची जमीन हादरली. दरम्यान, ही आग शॉर्ट सर्किटमुळं लागली की, इतर काही संशयास्पद हालचालींमुळं लागली, याचा तपास भिवाडी पोलीस करत आहेत. तसंच प्रशासनानं आता इतर औद्योगिक युनिट्सना त्यांच्या सुरक्षा मानकांचा तात्काळ आढावा घेण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत.
