"संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील", पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर PM नरेंद्र मोदींचं भाष्य

राज्यसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारताला या प्रदेशात शांतता हवी आहे आणि भारत संवाद व मुत्सद्देगिरीद्वारे प्रश्न सोडवण्यास प्रोत्साहित करत आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Sansad TV/ANI Video Grab)
Published : March 24, 2026 at 4:42 PM IST

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला तणाव भारतासाठी एक गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितलं. तसंच, या तणावामुळं आधीच ऊर्जेचं संकट निर्माण झालं असून, जर या प्रदेशातील शत्रुत्व असंच सुरू राहिलं, तर त्याचे आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (दि.24) राज्यसभेत अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भाष्य केलं. यावेळी राज्यसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारताला या प्रदेशात शांतता हवी आहे आणि भारत संवाद व मुत्सद्देगिरीद्वारे प्रश्न सोडवण्यास प्रोत्साहित करत आहे."

पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी भारताचा मुख्य भर असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "पश्चिम आशियातील युद्धामुळं ऊर्जेचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे, जे चिंतेचं कारण आहे. भारत या प्रदेशात संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करू इच्छितो. तणाव कमी करणं आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणं, हे आमचं उद्दिष्ट आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकटासंदर्भातील आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशी भीती व्यक्त केली की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला, तर त्याचे गंभीर परिणाम उद्भवू शकतात. त्यांनी असंही नमूद केलं की, भारत सर्व संभाव्य स्रोतांकडून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि हे प्रयत्न आगामी काळातही सुरू राहतील. ते म्हणाले, "भारत सातत्यानं सर्व देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. आम्ही सर्व संभाव्य स्रोतांकडून वायू आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे प्रयत्न आगामी काळातही सुरू राहतील. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर त्याचे गंभीर परिणाम अटळ आहेत," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

पुढं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "कोणतंही संकट आपल्या धैर्याची आणि संयमाची परीक्षा घेतं. अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी देशाला सक्षम करण्याकरिता गेल्या 11 वर्षांत सातत्यानं निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या 11 वर्षांत भारतानं 53 लाख मेट्रिक टन 'सामरिक तेल साठा' (Strategic Oil Reserves) निर्माण केला असून, यामध्ये आणखी 65 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाढवण्याचं काम सध्या प्रगतीपथावर आहे." याचबरोबर, आत्मनिर्भरतेचं आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, भारताकडे आत्मनिर्भर होण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय नाही. तसंच, पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतावरील परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, जनतेचे कल्याण ही आपल्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचं अधोरेखित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो की, सर्व परिस्थितींमध्ये सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे. आगामी पेरणी हंगामासाठी खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे." याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सात नवीन गट स्थापन करण्यात आले आहेत, जे एलपीजी, अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंचा पुरवठा तसंच विविध क्षेत्रांशी संबंधित इतर समस्यांचे नियमितपणे मूल्यांकन करतील आणि सूचना देतील.

