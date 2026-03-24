"संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील", पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर PM नरेंद्र मोदींचं भाष्य
राज्यसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारताला या प्रदेशात शांतता हवी आहे आणि भारत संवाद व मुत्सद्देगिरीद्वारे प्रश्न सोडवण्यास प्रोत्साहित करत आहे."
Published : March 24, 2026 at 4:42 PM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला तणाव भारतासाठी एक गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितलं. तसंच, या तणावामुळं आधीच ऊर्जेचं संकट निर्माण झालं असून, जर या प्रदेशातील शत्रुत्व असंच सुरू राहिलं, तर त्याचे आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (दि.24) राज्यसभेत अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भाष्य केलं. यावेळी राज्यसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारताला या प्रदेशात शांतता हवी आहे आणि भारत संवाद व मुत्सद्देगिरीद्वारे प्रश्न सोडवण्यास प्रोत्साहित करत आहे."
पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी भारताचा मुख्य भर असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "पश्चिम आशियातील युद्धामुळं ऊर्जेचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे, जे चिंतेचं कारण आहे. भारत या प्रदेशात संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करू इच्छितो. तणाव कमी करणं आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणं, हे आमचं उद्दिष्ट आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकटासंदर्भातील आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत… pic.twitter.com/n8J89reMz0— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशी भीती व्यक्त केली की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला, तर त्याचे गंभीर परिणाम उद्भवू शकतात. त्यांनी असंही नमूद केलं की, भारत सर्व संभाव्य स्रोतांकडून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि हे प्रयत्न आगामी काळातही सुरू राहतील. ते म्हणाले, "भारत सातत्यानं सर्व देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. आम्ही सर्व संभाव्य स्रोतांकडून वायू आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे प्रयत्न आगामी काळातही सुरू राहतील. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर त्याचे गंभीर परिणाम अटळ आहेत," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू हुए तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। युद्ध ने हमारे व्यापार मार्गों को प्रभावित किया है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति बाधित… pic.twitter.com/ilpKeOw1Pi— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
पुढं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "कोणतंही संकट आपल्या धैर्याची आणि संयमाची परीक्षा घेतं. अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी देशाला सक्षम करण्याकरिता गेल्या 11 वर्षांत सातत्यानं निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या 11 वर्षांत भारतानं 53 लाख मेट्रिक टन 'सामरिक तेल साठा' (Strategic Oil Reserves) निर्माण केला असून, यामध्ये आणखी 65 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाढवण्याचं काम सध्या प्रगतीपथावर आहे." याचबरोबर, आत्मनिर्भरतेचं आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, भारताकडे आत्मनिर्भर होण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय नाही. तसंच, पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतावरील परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे उबरने में दुनिया को काफी समय लगेगा।— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और सरकार… pic.twitter.com/Qm07vrgLpW
दरम्यान, जनतेचे कल्याण ही आपल्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचं अधोरेखित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो की, सर्व परिस्थितींमध्ये सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे. आगामी पेरणी हंगामासाठी खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे." याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सात नवीन गट स्थापन करण्यात आले आहेत, जे एलपीजी, अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंचा पुरवठा तसंच विविध क्षेत्रांशी संबंधित इतर समस्यांचे नियमितपणे मूल्यांकन करतील आणि सूचना देतील.
हेही वाचा :
- "मोदी 2026 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार नाहीत;" अरविंद केजरीवालांनी स्पष्टच सांगितलं
- इराण युद्धात पाकिस्तानची मध्यस्थी हा भारताचा राजनयिक पराभव, मोदी सरकारचं धोरण उघडं पडलं, काँग्रेसचा हल्लाबोल!
- 'आंतरधर्मीय विवाहानंतर महिलांना त्यांची धार्मिक ओळख गमवावी लागते का?': नागपूरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी