काश्मीरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, POK मधील नातेवाईकांचे डोळे पाणावले, सीमेपलीकडून अखेरचा निरोप
या सरकारी कर्मचाऱ्याचे सीमेपलीकडील नातेवाईक त्याला शेवटचं पाहण्यासाठी आतुर झाले होते. मात्र, त्यांना नदीपलीकडूनच अखेरचा निरोप देता आलं. या घटनेमुळं अनेकांची मनं हेलावली आहेत.
Published : April 27, 2026 at 6:07 PM IST
श्रीनगर : उत्तर काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेजवळील (LoC) केरन गावात हृदयविकाराच्या झटक्यामुळं एका सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या सरकारी कर्मचाऱ्याचे सीमेपलीकडील नातेवाईक त्याला शेवटचं पाहण्यासाठी आतुर झाले होते. मात्र, त्यांना नदीपलीकडूनच अखेरचा निरोप देता आलं. या घटनेमुळं अनेकांची मनं हेलावली आहेत. दरम्यान, केरन गावात अंत्यविधीची तयारी सुरू झाली, तेव्हा गावकऱ्यांना एका अशा कठोर वास्तवाचा सामना करावा लागला. ज्यामुळं अनेक दशकांपूर्वीच्या विरहाच्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या. एक असं वास्तव जे मृत्यूही भरून काढू शकत नाही.
केरन गाव भारताच्या जम्मू आणि काश्मीरमधील कुपवारा जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ वसलेलं आहे. हे गाव किशनगंगा नदीच्या काठावर वसलेलं आहे, जी पाकिस्तानात नीलम नदी म्हणून ओळखली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, गांदरबल जिल्ह्यात नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या राजा लियाकत अली खान यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यांच्यावर श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये अनेक दिवस उपचार करण्यात आले. मात्र, गेल्या शनिवारी त्यांचं निधन झालं. मात्र, त्यांच्या निधनाची बातमी जशी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, तशी हृदयद्रावक दृश्यं समोर आली, ज्यात राजा लियाकत अली खान यांचे कुटुंबीय त्यांची शेवटची अंत्ययात्रा पाहण्यासाठी नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे नदीकिनारी उभं होतं.
राजा लियाकत अली खान यांच्या नातेवाईकांना लांबून त्यांचा अंत्यविधी पाहताना पाहून खूप दुःख झालं, असं केरन गावचे प्रमुख मजाज अहमद खान यांनी सांगितलं. तसंच राजा लियाकत अली खान यांचे वडील, भाऊ आणि नातेवाईकांसह त्यांचे कुटुंब 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) स्थलांतरित झालं होतं, असं मजाज अहमद खान यांनी सांगितलं. "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "त्यांच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचा भाऊ आणि बहीण सीमेपलीकडून अंत्यविधी पाहण्यासाठी आले होते. पण ते हतबल होते आणि त्यांनी दुरूनच अंत्यविधी पाहिला."
सुरुवातीला राजा लियाकत अली खान सुद्धा नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे गेले होते, पण नंतर ते परत आले. त्यांच्या कुटुंबात पत्नी आणि चार मुलं आहेत, ज्यापैकी सर्वात मोठा मुलगा पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. मजाज अहमद खान यांनी सांगितलं की, राजा लियाकत अली खान यांचे काका, जे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत, ते गावातच राहिले. पण कुटुंबातील बाकीचे सदस्य सीमेच्या पलीकडे गेले. दरम्यान, सोशल मीडियावरच्या व्हिडिओंमध्ये नदीच्या काठावरून अंत्ययात्रा जाताना दिसत होती, तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील पुरुष आणि महिला नदीच्या काठावर उभे होते. एका गावकऱ्यानं सांगितलं की, संध्याकाळची अंत्यविधीची प्रार्थना खूप भावूक झाली, कारण दोन्ही बाजूचे लोक त्यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करत होते. "एका बाजूचे लोक त्यांच्या अंत्यविधीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याबद्दल स्वतःला भाग्यवान समजत होते, तर दुसऱ्या बाजूचे लोक डोळ्यात अश्रू आणून, हताशपणे हात हलवत त्यांना अखेरचा निरोप देत होते," असं तो गावकरी म्हणाला.
