ज्येष्ठ पत्रकार पायल मेहता यांचं निधन; पंतप्रधान मोदींसह अनेक नेत्यांनी व्यक्त केला शोक
पायल मेहता यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ पत्रकार पायल मेहता यांचं रविवारी (20 सप्टेंबर) पहाटे मुंबईत निधन झालं. त्या 46 वर्षांच्या होत्या. मुंबई दौऱ्यावर असताना पहाटेच्या सुमारास त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. त्यानंतर त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, त्यांची प्राणज्योत मालवली. पायल मेहता यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Payal Mehta Ji was a hardworking journalist who remained firmly connected to the ground, bringing a deep understanding of national issues to her reporting.— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2026
Beyond her work, she will be remembered for the kindness and warmth with which she touched so many lives. Her sudden and… pic.twitter.com/4uG7MmzGol
पायल मेहता यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांनी शोक व्यक्त केला. नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट करत पायल मेहता यांच्या पत्रकारितेतील कामाची आठवण काढली. "पायल मेहता या एक कष्टाळू पत्रकार होत्या. त्या जमिनीशी घट्ट जोडलेल्या होत्या आणि आपल्या वार्तांकनातून राष्ट्रीय मुद्द्यांची सखोल समज मांडत असत," असं नरेंद्र मोदींनी 'एक्स'द्वारे म्हटलं आहे.
Deeply saddened by the demise of senior journalist Payal Mehta Ji.— Amit Shah (@AmitShah) September 20, 2026
A thorough professional, committed to sharing every detail of information about an issue with her readers and viewers, and a person with a warm personality, was what defined her. The untimely passing of such a…
याचबरोबर, पायल मेहता यांना केवळ त्यांच्या कामासाठीच नाही, तर त्यांनी ज्या प्रेमळ आणि आपुलकीच्या भावनेनं अनेकांच्या आयुष्याला स्पर्श केला, त्याबद्दलही लक्षात ठेवलं जाईल, यावरही नरेंद्र मोदींनी भर दिला. "पायल मेहता अचानक आणि अकाली निधन अत्यंत दुःखद आहे. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र आणि सहकारी यांच्याप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. या कठीण प्रसंगी त्यांना बळ मिळो. ओम शांती," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
Deeply shocked and saddened to learn about the untimely passing of journalist Payal Mehta. She has left us far too soon.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 20, 2026
Payal was an extremely hardworking and dedicated journalist who covered the Parliament beat with great commitment and professionalism. During Parliament…
प्रतिभावान आणि समर्पित पत्रकाराचं अकाली निधन ही पत्रकारिता क्षेत्रासाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पायल मेहता यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला. तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही पायल मेहता यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केलं. संसद अधिवेशनाच्या काळात त्या पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत संसदेत उपस्थित राहून कामकाजाचे वार्तांकन करत असत. पत्रकारितेप्रती त्यांची असलेली निष्ठा आणि कामातील सातत्य याचा उल्लेख राजनाथ सिंह यांनी केला.
Sad to share that @payalmehta100 is no more.— Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) September 20, 2026
On a visit to Mumbai she developed uneasiness. Around 2 am she was taken to the hospital.
Before any treatment could be administered her pulse went silent.
Yesterday by mistake I had dialled her number at 10.49 pm.
She responded… pic.twitter.com/d3rSst7feo
'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार शीला भट्ट यांनी म्हटलं आहे की, "मुंबई दौऱ्यावर असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. पहाटे 2 च्या सुमारास त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, कोणतेही उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांची नाडी बंद पडली." दरम्यान, पायल मेहता एक अत्यंत मेहनती पत्रकार म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी संसद, सरकार आणि भाजपाशी संबंधित घडामोडींचं वार्तांकन केलं होतं.
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