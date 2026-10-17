भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी रुग्णालयात दाखल; छातीच्या संसर्गामुळे उपचार सुरू, प्रकृती स्थिर
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना छातीत संसर्ग झाल्यामुळे दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 98 वर्षीय अडवाणींची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Published : October 17, 2026 at 8:27 AM IST
नवी दिल्ली : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना छातीत संसर्ग झाल्यामुळे दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 98 वर्षीय अडवाणी यांना शुक्रवारी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास रुग्णालयात आणण्यात आलं. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या त्यांच्यावर फुफ्फुसविषयक विभागात (पल्मोनरी डिपार्टमेंट) उपचार सुरू आहेत.
डॉक्टरांच्या विशेष पथकाच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार :
रुग्णालय प्रशासन आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. डॉक्टरांच्या विशेष पथकाच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी यांना शुक्रवारी संध्याकाळी सुमारे 7:30 वाजता रुग्णालयात आणण्यात आलं. प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांना रुग्णालयाच्या फुफ्फुसविकार विभागात दाखल करण्यात आलं. वाढतं वय आणि छातीतील संसर्ग लक्षात घेऊन आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या तसेच त्यांच्या प्रकृतीवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे. अपोलो रुग्णालयाच्या वैद्यकीय बुलेटिननुसार, आडवाणी यांची प्रकृती स्थिर असून, सध्या काळजी करण्याचं कारण नसल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे.
एका आठवड्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी घेतली आडवणींची भेट :
दरम्यान, ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांना रुग्णालयात दाखल करण्याच्या सुमारे एका आठवड्यापूर्वी (7 ऑक्टोबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, सरकारप्रमुख म्हणून 25 वर्षे पूर्ण केल्यानिमित्त मोदींनी अडवाणींचे आशीर्वाद घेतले.
पंतप्रधान मोदींनी 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी पहिल्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून सरकारची धुरा सांभाळली होती. त्यानंतर, त्यांनी तीन कार्यकाळांसाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं. पुढे ते पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी सलग तीन लोकसभा निवडणुका जिंकल्या. अडवाणी यांच्यासोबतच्या या भेटीनंतर, पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्टदेखील केली होती.
आडवाणी हे भारतीय राजकारणातील प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक :
लालकृष्ण आडवाणी हे भारतीय राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असून, वाढत्या वयाशी संबंधित आरोग्यविषयक समस्यांचा ते दीर्घकाळापासून सामना करत आहेत. यापूर्वीही नियमित तपासणी आणि आरोग्यविषयक तक्रारींमुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आडवाणी यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची बातमी समोर आल्यानंतर विविध राजकीय नेते आणि त्यांच्या हितचिंतकांनी त्यांच्या लवकर प्रकृतीसुधारणेसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.
लालकृष्ण आडवाणी हे भारतीय राजकारणातील प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे सहसंस्थापक आणि माजी अध्यक्ष म्हणून पक्षाच्या विस्तारात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी 1998 ते 2004 या काळात देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून काम पाहिलं. तसेच, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये 2002 ते 2004 या काळात त्यांनी उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली. भारतीय राजकारणातील त्यांच्या योगदानाची दखल घेत केंद्र सरकारनं 2024 मध्ये त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान केला.