बंगालचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री मुकुल रॉय यांचे निधन
गेल्या काही दिवसांपासून ते कोलकात्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते, जिथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 72 वर्षांचे होते.
Published : February 23, 2026 at 11:55 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगालचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री मुकुल रॉय यांचे रविवारी रात्री उशिरा निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ते कोलकात्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते, जिथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 72 वर्षांचे होते. त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या निधनाची घोषणा केली. मुकुल रॉय यांच्या निधनाने राजकीय वर्तुळात धक्का बसला आहे. मुकुल रॉय हे बंगालमधील राजकारणाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी डाव्या गटातून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती, परंतु डाव्या गटात त्यांचा वास्तव्य अल्पकाळ टिकला. त्यांना उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या नेत्या मृणाल सिंगराय यांनी पक्षात आणले. मुकुल यांनी विद्यार्थी परिषदेत सामील होऊन काँग्रेसचा प्रवास सुरू केला. तेव्हापासून ते ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे होते.
एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय : टीएमसीच्या संस्थापक सदस्या ममता बॅनर्जी यांनी 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या ममता यांनी मुकुल आणि काही इतरांसह एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली. मुकुल, अतिन घोष आणि तमोनाश घोष यांच्यासह नऊ नेत्यांनी तृणमूल काँग्रेस हा नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केलाय. ममता बॅनर्जी त्यावेळी अधिकृतपणे तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्य झाल्या नव्हत्या. नंतर त्या सदस्य झाल्या.
2009 मध्ये ते यूपीए 2 सरकारमध्ये शिपिंग राज्यमंत्री : यूपीए-2 सरकारमध्ये शिपिंग राज्यमंत्री झाल्या. तेव्हापासून 2017 पर्यंत मुकुल तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य राहिले. 2009 मध्ये ते यूपीए 2 सरकारमध्ये शिपिंग राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवल्यानंतर ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या. दिनेश त्रिवेदी यांनी त्यांच्याकडून रेल्वे मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. नंतर रेल्वे भाडेवाढीवरील असंतोषामुळे दिनेश त्रिवेदी यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर मुकुल रेल्वेमंत्री झाले.
2017 मध्ये तृणमूल सोडून भाजपामध्ये सामील झाले : 2017 मध्ये दुर्गापूजेच्या पाचव्या दिवशी नेत्याने निजाम पॅलेसमध्ये पत्रकार परिषदेत तृणमूल काँग्रेसपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. पूजा संपल्यानंतर माजी रेल्वेमंत्र्यांनीही राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. मुकुल भाजपामध्ये सामील होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू होत्या. अखेर 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी ते दिल्लीतील भाजपाच्या केंद्रीय कार्यालयात गेले आणि सदस्य झाले. मुकुल रॉय जून 2021 पर्यंत भाजपामध्ये राहिले. कृष्णनगर उत्तर मतदारसंघातून तृणमूलच्या उमेदवार कौशानी मुखर्जी यांचा पराभव करून मुकुल पहिल्यांदाच आमदार झाले. मात्र, त्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी पक्ष बदलला आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झाले. मात्र, तेव्हापासून मुकुल राजकारणात फारसे सक्रिय नाहीत.