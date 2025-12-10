"माझ्या पतीला पाकिस्तानात पाठवा", पत्नीची न्यायालयात याचिका, PM मोदींनाही केली विनंती
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात लवकरच निकिताच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
Published : December 10, 2025 at 3:07 PM IST
इंदूर : पाकिस्तानात राहणाऱ्या निकिता या महिलेनं अलीकडेच तिचा पती विक्रम याला पाकिस्तानात पाठवण्याची मागणी केली होती. तिनं सोशल मीडियाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देखील विक्रमला पाकिस्तानला पाठवण्याची विनंती केली आहे. यानंतर आता तिनं वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या पतीला पाकिस्तानात पाठवण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात लवकरच निकिताच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
10 दिवसांनी निकिता पाकिस्तानात परतली : इंदूरमधील रहिवासी विक्रम यानं 26 जानेवारी 2020 रोजी कराची इथं पाकिस्तानातील रहिवासी निकिता हिच्याशी लग्न केलं. लग्नानंतर विक्रम आपली पत्नी निकिता हिला भारतात घेऊन आला आणि इंदूरमध्ये राहू लागला. मात्र, काही दिवसांनंतर निकिता पाकिस्तानात परत गेली. तसंच जबरदस्तीनं पाकिस्तानात पाठवण्यात आल्याचा आरोप निकितानं केला. तर विक्रमनं सांगितलं की, लग्नानंतर अवघ्या 10 दिवसांनी निकितानं पाकिस्तानात परत जाण्याचा आग्रह केला होता. यादरम्यान निकितानं पाकिस्तानात परत जाण्याच्या हट्ट्यामुळं कौटुंबिक वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर विक्रम आणि कुटुंबातील इतर सदस्य घाबरले आणि कोरोनाच्या काळात विक्रमनं निकिताला अमृतसरच्या अटारी सीमेपर्यंत तिला सोडलं. तेव्हापासून निकिता पाकिस्तानात राहत आहे.
विक्रमवर पुनर्विवाह केल्याचा आरोप : दरम्यान, पाकिस्तानात राहत असलेल्या निकिताला तिचा पती विक्रम आणि इतर कुटुंबातील सदस्यांनी भारतात परत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती परत येण्यास नकार देत आहे. यादरम्यान निकितानं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. ज्यामध्ये तिनं विक्रमवर पुनर्विवाह केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर निकितानं लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून पती विक्रमला पाकिस्तानात पाठविण्याची विनंती केली आहे.
ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न : दुसरीकडे, विक्रमनं सुद्धा आपलं म्हणणं मांडलं आहे. तो म्हणाला, "आम्ही आधी हे प्रकरण सिंधी मध्यस्थी पंयचातसमोर मांडलं, परंतु त्यांनी ते पाकिस्तानी प्रकरण म्हणून फेटाळून लावलं. मी निकिताला घटस्फोटाबाबत अनेक नोटिसाही पाठवल्या, परंतु तिनं प्रतिसाद दिला नाही आणि आता ती विविध प्रकारे ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे." दरम्यान, पाकिस्तानात राहणाऱ्या निकिताच्या वतीनं तिचे वकील दिनेश रावत यांच्यामार्फत इंदूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
लवकरच संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी : "लग्नानंतर व्हिसाच्या बहाण्यानं पाकिस्तानला पाठवण्यात आल्याचा निकिताचा आरोप आहे. आम्ही न्यायालयाला कळवलं की, दोन्ही पक्ष पाकिस्तानात राहणार आहेत. त्यामुळं इंदूरमध्ये राहणारा निकिताचा पती विक्रम यालाही पाकिस्तानात पाठवण्यात यावं. तसंच निकितानं पतीला पाकिस्तानात पाठवण्याची मागणी करणाऱ्या विविध सरकारी विभागांना नोटिसाही पाठवल्या आहेत. परंतु अद्याप निकिताला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळं, तिनं त्या विभागांकडूनही उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाला आवाहन केलं आहे. न्यायालय आता पाच ते सहा दिवसांत संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करेल," असं वकील दिनेश रावत यांनी सांगितलं.
