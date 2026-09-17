नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन; म्हणाले, "अर्थव्यवस्था वाढतेय अन् जगाचा विश्वासही..."
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम अधिकच महत्त्वाचा झाला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
Published : September 17, 2026 at 1:53 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये सेमीकॉन इंडिया 2026 चे (SEMICON India 2026) उद्घाटन गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी या प्रदर्शनस्थळाला भेट देऊन सहभागींशी संवाद साधला. दरम्यान, 17 ते 19 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या कार्यक्रमात उद्योग सहभाग, धोरणात्मक दिशा आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) माहितीनुसार, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), MeitY आणि जागतिक उद्योग संस्था SEMI यांच्या संयुक्त विद्यमानं "सिलिकॉन टू सिस्टीम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम" या संकल्पनेखाली या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
उत्पादन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल : सेमीकॉन इंडिया 2026 चे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "गेले 15 दिवस पाहिलं तर भारत कोणत्या दिशेनं वाटचाल करत आहे आणि किती वेगानं प्रगती करत आहे, हे दिसून येतं. अवघ्या 10 दिवसांपूर्वी मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये एजेंटिक एआय, टोकेनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक वित्तपुरवठ्यावर चर्चा केंद्रित होती. याचदरम्यान भारतात जवळपास तीन हजार किमी लांबीचे समर्पित मालवाहतूक मार्ग पूर्णपणे कार्यान्वित झाले. मी सप्टेंबरमधील या 10 दिवसांबद्दल बोलत आहे, कोणत्याही भूतकाळातील घटनांबद्दल नाही. यामुळं देशभरातील वाहतुकीला गती मिळेल, लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा होईल आणि उत्पादन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल."
India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly. It is opening new opportunities for innovation, investment and growth. Addressing SEMICON India 2026 in Delhi. https://t.co/a7A2Rs89DI— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026
भारतावरील जगाचा विश्वासही वाढतोय : याचबरोबर, पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी वाढीचा आणि जेसीआरएकडून भारताच्या मानांकनात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं विस्तारत आहे आणि त्यासोबतच भारतावरील जगाचा विश्वासही वाढत आहे. या विश्वासाचं आणखी एक उत्तम उदाहरण तीन दिवसांपूर्वी संपन्न झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पाहायला मिळालं. भारतानं या शिखर परिषदेचे यशस्वीपणे आयोजन केलं आणि 'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'ला एकमतानं मंजुरी देणं, हा भारतावरील जगाच्या विश्वासाचा आणखी एक मोठा पुरावा आहे. तसंच भारताचा तिमाही जीडीपी अहवालही सप्टेंबरमध्ये याच कालावधीत जारी झाला. या कठीण काळातही भारतानं 7.8 टक्के वाढीचा दर गाठला आणि आपलं उद्दिष्ट साध्य केलं आहे."
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम अधिकच महत्त्वाचा : भारताच्या या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम अधिकच महत्त्वाचा झाला आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमची पहिली आवृत्ती 2022 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून आम्ही दरवर्षी भेटत आलो आहोत, परंतु आमच्या चर्चेचे विषय दरवर्षी बदलले आहेत. जेव्हा पहिली आवृत्ती झाली, तेव्हा आम्ही धोरणांवर चर्चा केली. त्यानंतरच्या आवृत्त्यांमध्ये, चर्चा अधिक पुढं सरकली. आम्ही प्रकल्पांवर चर्चा करण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये फायलींवर स्वाक्षरी करणं आणि पायाभरणी करणं यांचा समावेश होता. गेल्या वर्षी, आम्ही पायलट लाइन्स आणि टेस्ट चिप्सवर चर्चा करण्यास सुरुवात केली आणि भारतीय युनिट्समधून बाहेर पडणाऱ्या पहिल्या सॅम्पलबद्दल बोललो."
21 व्या शतकातील तंत्रज्ञान आणि दूरदृष्टी : याचबरोबर, "या वर्षी आम्ही व्यावसायिक उत्पादनाबद्दल बोलत आहोत. आमच्या चिप्स आता भारतीय प्लांटमधून देशभरातील आणि जगभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. आणखी दोन प्लांटमध्येही व्यावसायिक उत्पादन सुरू होत आहे. मी त्यांचेही अभिनंदन करतो. तसंच, आज विश्वकर्मा जयंतीचा दिवसही आहे. मी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त सर्व नागरिकांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आपल्या परंपरेत, भगवान विश्वकर्मा यांना निर्मिती आणि उभारणीच्या शक्तीचं प्रतीक मानलं जातं. हा एक योगायोग आहे की, 'पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना' देखील आजच सुरू होत आहे. एकीकडे आपल्याकडे शतकानुशतके चालत आलेली बांधकामाची परंपरा आहे, तर दुसरीकडे आपल्याकडे 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञान आणि दूरदृष्टी आहे. आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या आमच्या दूरदृष्टीमागे हीच प्रेरणा आहे," असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
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