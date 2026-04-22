निवडणूक आयोगाची धडक कारवाई, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये 1000 कोटींहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त

आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 8:23 PM IST

नवी दिल्ली : तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान जप्त केलेल्या वस्तूंची किंमत 1000 कोटी रुपयांच्या पुढं गेली आहे, असं निवडणूक आयोगानं बुधवारी सांगितलं. यामध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वापरण्यात येणारी रोख रक्कम, अमली पदार्थ आणि दारू यांचा समावेश आहे. आयोगानं म्हटलं आहे की, 26 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक प्रचार जप्ती व्यवस्थापन प्रणाली (ESMS) कार्यान्वित झाल्यापासून, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी दोन्ही राज्यांमध्ये 1072.13 कोटी रुपयांच्या मोफत वस्तू आणि प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केलं आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

5,011 हून अधिक भरारी पथके तैनात : दरम्यान, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून निवडणूक आयोगानं आपली निगराणी अधिक तीव्र केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एकूण 5,011 हून अधिक भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये पश्चिम बंगालमधील 2,728 आणि तामिळनाडूमधील 2,283 पथकांचा समावेश आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तक्रार मिळाल्यापासून दोन तासांच्या आत सर्व कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. तामिळनाडूच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अर्चना पटनायक यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगानं राज्यात वाहन तपासणीदरम्यान 543 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. याव्यतिरिक्त, मौल्यवान वस्तूही जप्त करण्यात आल्या आहेत." तसंच माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पुढं सांगितलं की, "विविध उल्लंघनांसाठी 163 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, तर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेलनं विविध प्लॅटफॉर्मवरून 2,180 यूआरएल काढून टाकल्या आहेत."

1000 कोटींहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त : आयोगाच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये 27.48 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली, तर 102.45 कोटी रुपये किमतीची 39,31,463 लिटर दारू जप्त करण्यात आली. 108.11 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ आणि 55.88 कोटी रुपयांचे मौल्यवान धातूही जप्त करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, मोफत वस्तू आणि इतर प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाणाऱ्या साहित्याची किंमत सर्वाधिक 178.84 कोटी रुपये होती. तर तामिळनाडूमध्ये 100.19 कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली, तर 3.85 कोटी किमतीची 117,713 लिटर दारू जप्त करण्यात आली. 76.72 कोटी किमतीचे अमली पदार्थ आणि 159.31 कोटी किमतीचे मौल्यवान धातूही जप्त करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, मोफत वस्तू आणि इतर प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाणाऱ्या साहित्याची किंमत सर्वाधिक 259.14 कोटी होती.

