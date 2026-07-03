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सुरक्षा दलांकडून मणिपूरमध्ये कारवाई, मोठा शस्त्रसाठा जप्त, 4 बंकर उद्ध्वस्त

मणिपूर पोलिसांनी सांगितलं की, या कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी उखरुल जिल्ह्यातील चार अवैध बंकरही उद्ध्वस्त केले.

Security Forces Recover Large Cache of Arms, Explosives in Multi-District Operations; Four Illegal Bunkers Destroyed in Manipur
सुरक्षा दलांकडून मणिपूरमध्ये कारवाई, मोठा शस्त्रसाठा जप्त, 4 बंकर उद्ध्वस्त (File Photo - IANS/Army)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 4:02 PM IST

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तेजपूर : मणिपूरमध्ये सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईला मोठं यश मिळालं आहे. अवैध शस्त्रे आणि उग्रवाद्यांच्या लपण्याच्या ठिकाणांविरुद्ध मोठ्या कारवाईत सुरक्षा दल आणि मणिपूर पोलिसांनी 2 जुलै रोजी मणिपूरच्या चार जिल्ह्यांमध्ये संयुक्तपणे शोधमोहीम राबवली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात आधुनिक शस्त्रं, स्फोटकं, दारुगोळा, दळणवळण उपकरणे आणि लष्करी साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. तसंच मणिपूर पोलिसांनी सांगितलं की, या कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी उखरुल जिल्ह्यातील चार अवैध बंकरही उद्ध्वस्त केले.

इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील पोरोमपात पोलीस ठाण्यांतर्गत असलेल्या वाखा चिंग इथं मणिपूर पोलिसांनी केलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान सर्वात मोठं यश मिळालं. पोलिसांनी दोन .32 कॅलिबर पिस्तूल, एक 12-बोर पंप-अॅक्शन एसबीबीएल बंदूक, एक डबल-बॅरल बंदूक, एक सिंगल-बॅरल बंदूक, 36 हँड ग्रेनेड, तीन ग्रेनेड डेटोनेटर्स, एक लॅथोड शेल, दोन 2-इंची मोर्टार हाय-एक्सप्लोझिव्ह बॉम्ब, पाच ट्यूब लाँचर्स, दोन .32 पिस्तूल मॅगझिन्स, 86 जिवंत काडतुसे, 20 बॅरल काडतुसे, नऊ रिकामी 7.62 एमएम काडतुसांची खोळ आणि लष्करी गणवेश, जॅकेट्स व बूट यांसारखे लष्करी साहित्य जप्त केलं आहे.

चांडेल जिल्ह्यात एका वेगळ्या कारवाईत सुरक्षा दलांनी मोलचाम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जौपी येथील चालजंग गावाच्या आसपासच्या परिसराची झडती घेतली. यावेळी सुरक्षा दलांनी एक एके-56 असॉल्ट रायफल, पाच मॅगझिन्स, 10 सिंगल-बोर रायफल्स, चार्जरसह पाच बाओफेंग रेडिओ सेट्स आणि दोन 12 मिमी-गेज शॉटगन जप्त केल्या आहेत. दरम्यान, शस्त्रास्त्रांसोबत रेडिओ सेट्स जप्त केल्यामुळं, या भागातील बेकायदेशीर सशस्त्र कारवाया उघडकीस आणण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना लक्षणीय मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

बिष्णुपूर जिल्ह्यातील कुंबी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुंबी सगोलपतजवळ असलेल्या कुंबी सेतुपूरच्या पायथ्याशी आणखी एक शोध मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी एक एम-16 रायफल (मॅगझिनसह), एक 9 मिमी पिस्तूल (मॅगझिनसह), तीन एसबीबीएल बंदुका, एक पॉम्पी लाँचर, पाच पॉम्पी बॉम्ब, चार नंबर 36 उच्च-स्फोटक हँड ग्रेनेड, 32 जिवंत काडतुसे, तीन इन्सास मॅगझिन आणि इतर अनेक वस्तू जप्त केल्या. शस्त्रं आणि स्फोटकं जप्त करण्याव्यतिरिक्त, सुरक्षा दलांनी उखरुल जिल्ह्यातील उग्रवाद्यांचे तळही उद्ध्वस्त केले.

याचबरोबर, लितान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राबवलेल्या कारवाईदरम्यान, सुरक्षा दलांनी चार बेकायदेशीर बंकर उद्ध्वस्त केले. ज्यात थॉयी गाव (महादेव टॉप) आणि जालेनबुंग गावातील प्रत्येकी दोन बंकरचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हे बंकर या भागात सक्रिय असलेल्या सशस्त्र गटांकडून वापरले जात असल्याचा संशय होता. दरम्यान, अवैध शस्त्रे जप्त करणे, दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे आणि शस्त्रे व स्फोटकांचा गैरवापर रोखणे या उद्देशाने मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचा भाग म्हणून ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, राज्यातील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत करण्यासाठी संवेदनशील आणि असुरक्षित भागांमध्ये अशा गुप्त माहितीवर आधारित शोध मोहिमा सुरूच राहतील, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

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सुरक्षा दलांकडून मणिपूरमध्ये कारवाई
मोठा शस्त्रसाठा जप्त
4 बंकर उद्ध्वस्त
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