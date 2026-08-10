'सरन्यायाधीशांचं वर्तन विद्यापीठात शिकविलेल्या मूल्यांशी विसंगत'; विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी कुलगुरुंना का लिहिले पत्र?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याचा फेरविचार करावा, असे पत्र नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना लिहिलं आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
By PTI
Published : August 10, 2026 at 8:05 AM IST
हैदराबाद- 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ' (NALSAR University of Law) मधील काही विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांना पत्र लिहून सूर्यकांत यांच्याबाबत आक्षेप घेतला आहे.
नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या काही विद्यार्थ्यांनी 23 जुलैला प्रशासनाला एक ई-मेल पाठविला. 20 जुलैला जंतरमंतर येथे झालेल्या शांततापूर्ण 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या क्रूर कारवाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. मात्र, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नकार दिला होता. या घटनेमुळेच चिंता निर्माण झाल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. 20 जुलैला झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचारांचे व्हिडिओ पुरावे दाखवण्याची तयारी याचिकाकर्त्याच्या मुख्य वकिलांनी दर्शवली होती. तेव्हा व्हिडिओ पाहण्यात खंडपीठाला रस नाही, असे सरन्यायाधीशांनी (CJI) म्हटल्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांनी पत्रात केला आहे.
विद्यापीठाच्या मूल्यांशी विसंगत- "कायद्याचे विद्यार्थी म्हणून, पदवीधर होणाऱ्या बॅचच्या दृष्टीनं आमची चिंता अधिक मर्यादित आणि विशिष्ट स्वरुपाची आहे. दीक्षांत समारंभ हा विद्यापीठाची घटनात्मक हक्क, न्याय मिळण्याची उपलब्धता आणि तक्रारींचे तर्कसंगत निवारण आणि मूल्ये यांवरील कटिबद्धता दर्शवितो. ती विद्यापीठाच्या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसून येतात. आम्हाला असे वाटते की, अलीकडील त्यांचे सार्वजनिक वर्तन हे आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवरील पोलीस अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा त्यांना तुच्छ लेखणारे वाटते. हे NALSAR मधील आम्हाला शिकवल्या गेलेल्या मूल्यांशी विसंगत आहे," असेही विद्यार्थ्यांनी पत्रात नमूद केले.
निर्णय होण्यापूर्वीच मुद्दा उपस्थित- "संसदेकडे काढण्यात आलेला हा शांततापूर्ण मोर्चा 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं (CJP) आयोजित केला होता. यात आंदोलकांनी NEET परीक्षेचे कामकाज आणि 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'मधील (NTA) सुधारणा यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले होते. कोणताही अधिकृत निर्णय होण्यापूर्वीच आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे आमच्या मतांचा योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकेल," असे विद्यार्थ्यांनी पत्रात म्हटलं.
विद्यापीठाची भूमिका अस्पष्ट- येत्या दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीशांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त करण्यासाठीच पत्र लिहीत असल्याचं विद्यार्थ्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया विचारली असता विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. पदवीदान समारंभासाठी प्रमुख पाहुण्यांच्या निवडीबाबत गांभीर्यानं पुनर्विचार करावा, तसेच कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी किंवा निमंत्रण पाठवण्यापूर्वी पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडं केली आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून त्यांच्या ईमेलला अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही, असे एका विद्यार्थ्याने रविवारी सांगितलं.
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