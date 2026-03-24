जमशेदपूरमध्ये दुसऱ्या महायुद्धातील आणखी एक बॉम्ब सापडला, अजून असण्याची शक्यता
गावकऱ्यांचा दावा आहे की, जमिनीखाली आणखी आठ प्राणघातक बॉम्ब पुरलेले असू शकतात. यानंतर, लष्करानं संपूर्ण परिसराचा ताबा घेतला आहे.
Published : March 24, 2026 at 4:39 PM IST
जमशेदपूर : पूर्व सिंहभूम जिल्ह्यातील बहारगोरा येथील सुवर्णरखा नदीच्या काठावर गेल्या 17 मार्चला 500 पौंडांचा एक अमेरिकन बॉम्ब सापडला. यामुळं हा परिसर सध्या जास्त चर्चेत आहे. दरम्यान, सोमवारी लष्कराच्या ड्रोन सर्वेक्षणादरम्यान आणखी एक बॉम्ब सापडल्यामुळं खळबळ उडाली आहे. गावकऱ्यांचा दावा आहे की, जमिनीखाली आणखी आठ प्राणघातक बॉम्ब पुरलेले असू शकतात. यानंतर, लष्करानं संपूर्ण परिसराचा ताबा घेतला आहे.
आणखी एका बॉम्ब असल्याचे संकेत : भारतीय लष्कराचे बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पानिपडा-नागुडसाई रस्त्यावरील घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी पथकानं आधुनिक उपकरणं आणि ड्रोन सर्वेक्षणाच्या साहाय्यानं संपूर्ण परिसराचे फोटो घेतले. यादरम्यान, पथकाला आणखी एका बॉम्ब असल्याचे संकेत मिळाले. तसंच हा बॉम्ब सध्या निष्क्रिय असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, जप्त केलेला बॉम्ब हा 'AN-M64 500 lb' प्रकारचा अमेरिकन हवाई बॉम्ब आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अनेक दशकांनंतरही त्याचा दारुगोळा सक्रिय आणि अत्यंत विनाशकारी असतो.
परिसर 'प्रवेशबंदी क्षेत्र' म्हणून घोषित : लष्करानं घटनास्थळाच्या सभोवतालचा 2 किलोमीटरचा परिसर 'नो गो झोन' (प्रवेशबंदी क्षेत्र) म्हणून घोषित केला आहे. पोलिसांनी हा परिसर सील केला असून नागरिकांच्या प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, पहिला बॉम्ब सापडल्यानंतरही सहा दिवस हे ठिकाण असुरक्षित ठेवले होते. त्यामुळं हा चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, लष्कराच्या आगमनानंतर आता सुरक्षा नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.
बॉम्ब निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया सुरू : वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आता हे बॉम्ब सुरक्षित ठिकाणी हलवून निकामी करण्यासाठी वरिष्ठ मुख्यालयाकडून सूचनांची वाट पाहत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण अगदी थोडासा ओरखडा किंवा अयोग्य दाबामुळेही अनेक दशके जुनी रासायनिक अभिक्रिया सुरू होऊ शकते. तसंच एका संरक्षण तज्ज्ञाच्या मते, बॉम्बचा शोध हा एक योगायोग असू शकतो, परंतु दुसऱ्या बॉम्बची पुष्टी आणि इतर बॉम्ब असण्याची शक्यता यावरून असं सूचित होते की, हा संपूर्ण पट्टा न फुटलेल्या स्फोटकांचा (UXO) एक हॉटस्पॉट असू शकतो.
हा प्रदेश दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान सक्रिय होता : स्थानिकांचा दावा आहे की, या परिसरात जमिनीखाली आणखी किमान 8 बॉम्ब लपवलेले असू शकतात, जे प्रशासनापुढील सर्वात मोठं आव्हान आहे. दरम्यान, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान हा प्रदेश सामरिकदृष्ट्या सक्रिय होता, त्यामुळं इथं आणखी बॉम्ब सापडण्याची शक्यता आहे. जर हे खरं ठरलं, तर हा संपूर्ण परिसर एका प्रचंड स्फोटक साठ्यावर वसलेला आहे, ज्यामुळं कोणत्याही क्षणी एक मोठी आपत्ती ओढवू शकते.
- "मोदी 2026 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार नाहीत;" अरविंद केजरीवालांनी स्पष्टच सांगितलं
- इराण युद्धात पाकिस्तानची मध्यस्थी हा भारताचा राजनयिक पराभव, मोदी सरकारचं धोरण उघडं पडलं, काँग्रेसचा हल्लाबोल!
- 'आंतरधर्मीय विवाहानंतर महिलांना त्यांची धार्मिक ओळख गमवावी लागते का?': नागपूरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी