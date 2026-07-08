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वायनाड भूस्खलनात बेपत्ता झालेल्या पाच जणांचा शोध सुरूच, मृतांची संख्या तीनवर पोहोचली

बचावपथकानं पूल आणि रस्ता हा चिखल आणि ढिगाऱ्यांपासून पूर्णपणे मोकळा केला आहे. अतिरिक्त वाहने आणि अवजड यंत्रसामग्रीच्या तैनातीमुळे बचावकार्य वेगाने सुरू आहे.

Search teams are working after a major landslide occurred in Kalladi Wayanad district Kerala
केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील कल्लाडी येथे झालेल्या मोठ्या भूस्खलनानंतर शोध पथके कार्यरत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 10:03 AM IST

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वायनाड: कल्लाडी येथील विनाशकारी भूस्खलनात बेपत्ता झालेल्या पाच जणांचा शोध आज पुन्हा सुरू झालाय. तीन मृत व्यक्तींच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन पूर्ण झाले असून, मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन आज दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळाला भेट देणार आहेत. बेपत्ता झालेले पाचही जण एका कंत्राटी कंपनीचे कर्मचारी आहेत. काल रात्री महसूल विभाग आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कसून शोधमोहीम सुरू झाली आहे. बचावपथकानं पूल आणि रस्ता हा चिखल आणि ढिगाऱ्यांपासून पूर्णपणे मोकळा केला आहे. अतिरिक्त वाहने आणि अवजड यंत्रसामग्रीच्या तैनातीमुळे बचावकार्य वेगाने सुरू आहे.

प्रत्येक भागावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : अधिक शास्त्रीय दृष्टिकोनासाठी आपत्तीस्थळाची चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, प्रत्येक भागावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित श्वानांचाही वापर केला जातोय. काल रात्री तीन कामगारांचे मृतदेह कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात हलवण्यात आले. ते बोगद्याच्या बांधकामाच्या कामात गुंतले होते. अधिकाऱ्यांनी मृतदेहांवर लेपन करून ते त्यांच्या मूळ गावी विमानाने पाठवण्याची व्यवस्था केलीय.

अनेक जणांवर विविध वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपचार सुरू : मृत व्यक्तींची ओळख पटली असून, त्यात मध्य प्रदेशातील चंद्रभान पाल (37), बिहारमधील विकास कुमार सिंग (40) आणि झारखंडमधील अनमन दोदारे (25) यांचा समावेश आहे. बेपत्ता कामगारांची ओळख एम. डी. इम्रान, बिक्रम सिंग राणा, राहुल शर्मा, राकेश आणि अन्सारी अशी पटली आहे. दरम्यान, रुग्णालयात दाखल असलेल्या दोन जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. रजनीश (27), दिलीप (19), सूरज यादव (25), संजय ठाकूर (35), हिरा कुमार (32), तन्मयी जोशी (28), कुडम्मल जया (37), कांजू (39) आणि संतोष एस. ए. (55) यांच्यासह इतर अनेक जणांवर विविध वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या जखमींच्या कुटुंबीयांची अधिकृत ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी विशेष व्यवस्था : किरकोळ जखमी झालेल्यांना प्राथमिक वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना मदत शिबिरांमध्ये पाठवण्यात आले. आरोग्य विभागाने सर्व जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता अतिरिक्त वैद्यकीय पथके त्या भागात पाठवण्यात आली आहेत. बचावकार्यात मदत करण्यासाठी अपघातस्थळी जाणाऱ्या नागरिकांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध घालण्यात आले असून, वाहने दीड किलोमीटर अंतरावर थांबवण्यात आली आहेत. सुरू असलेल्या कामात समन्वय साधण्यासाठी महसूल आणि कृषिमंत्री घटनास्थळी तळ ठोकून आहेत. एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, पोलीस आणि स्वयंसेवकांचा समावेश असलेले एक संयुक्त कृती दल शोध मोहिमेचे नेतृत्व करत आहे.

मुसळधार पावसामुळे बचावकार्यात मोठे आव्हान : दिवस उजाडल्यावर अधिक पथके आणून शोधमोहीम वाढवण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे, जेणेकरून बचावकर्ते सर्व आवश्यक सुरक्षा खबरदारी घेतील याची खात्री करता येईल. काल रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बचावकार्यात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र, आज सकाळी हवामान स्वच्छ झाल्याने शोध पथकांसाठी परिस्थिती सुधारली आहे. पुढील धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन जवळच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये एक मदत शिबिर उघडण्यात आले आहे, जिथे सध्या 75 लोक राहत आहेत. मीनाक्षी इस्टेटमधील क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या कामगारांनाही सुरक्षेच्या कारणास्तव या शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आलेत. गरज भासल्यास अधिक लोकांना बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक व्यवस्था केली असून, इतर भागांमध्ये अतिरिक्त मदत शिबिरे उघडण्यासाठी योग्य जागा निश्चित केल्या आहेत.

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