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तेलंगणातील नलगोंडा येथे शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची हत्या; 10 वीच्या दोन विद्यार्थ्यांवर अटकेची कारवाई

मृत मुख्याध्यापिका रूपा रेड्डी या नलगोंडा जिल्ह्यातील कोंडामाल्लेपल्ली मंडल केंद्रातील जेबी कॉलनी येथील 'नागार्जुन पब्लिक स्कूल'मध्ये कार्यरत होत्या.

School headmistress murdered in Nalgonda Telangana
तेलंगणातील नलगोंडा येथे शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची हत्या (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 1:11 PM IST

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नलगोंडा: तेलंगणातील नलगोंडा येथे शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांना (10 वीचे विद्यार्थी) ताब्यात घेतले आहे. नलगोंडाचे पोलीस अधीक्षक (SP) शरदचंद्र पवार यांनी सांगितले की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींसह एकूण 80 जणांची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी या अल्पवयीन मुलांना ओळखले. मृत मुख्याध्यापिका रूपा रेड्डी या नलगोंडा जिल्ह्यातील कोंडामाल्लेपल्ली मंडल केंद्रातील जेबी कॉलनी येथील 'नागार्जुन पब्लिक स्कूल'मध्ये कार्यरत होत्या.

रूपा यांच्यावर 27 वेळा वार केले : त्या त्यांचे पती राजेंद्र रेड्डी यांच्यासोबत जेबी कॉलनीत राहत होत्या. रूपा यांचा मुलगा अभिनव हैदराबादमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहे आणि हे दाम्पत्य त्याला भेटण्यासाठी वारंवार राज्याची राजधानी असलेल्या हैदराबादला जात असे. अलीकडेच तीन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा घेत रूपा पतीसोबत हैदराबादला गेल्या होत्या. पती काही कामासाठी हैदराबादमध्येच थांबले असताना रूपा 11 ऑगस्टच्या सकाळी एकट्याच कोंडामाल्लेपल्लीला परतल्या. पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, त्या दोन विद्यार्थ्यांनी रूपा यांच्या घरी चोरी करण्याचा कट रचला होता आणि त्यासाठी पाच दिवस आधीच तयारी केली होती. ते म्हणाले, "आरोपींचा असा समज होता की रूपा यांच्या घरी रोख रक्कम असेल, कारण वर्षाच्या या काळात विद्यार्थ्यांकडून शाळेची फी गोळा केली जाते." मात्र, जेव्हा आरोपी रूपा यांच्या घरात घुसले, तेव्हा त्यांनी त्यांना ओळखले. त्यानंतर त्यांनी रूपा यांच्यावर 27 वेळा वार केले आणि घरातील रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन घेऊन तेथून पळ काढले.

परिसरातील 70 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले : या हत्येमुळे नलगोंडा परिसरात खळबळ उडाली आणि हा गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी पोलिसांची पाच पथके तयार करण्यात आली. हल्लेखोर सराईत गुन्हेगार आहेत का याचा तपास या पथकांनी केला आणि परिसरातील सुमारे 70 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले. पवार यांनी सांगितले की, हत्येनंतर शाळा चार दिवस बंद ठेवण्यात आली होती. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर गैरहजर राहिलेल्या 13 विद्यार्थ्यांची पथकांनी चौकशी केली; या गटात 10 वीच्या पाच विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यापैकी दोघे अलीकडच्या काळात आलिशान जीवन जगत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता हे प्रकरण उघडकीस आले. एका आरोपीकडून सुमारे 1.54 लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि एक आयफोन जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या चलनी नोटांवर रक्ताचे डाग आढळले होते; ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले असता, ते मानवी रक्त असल्याचे निष्पन्न झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुख्याध्यापिकेबद्दल त्याच्या मनात राग निर्माण झाला : आरोपींपैकी एक जण शाळेच्या वसतिगृहात राहत होता. यापूर्वी त्याच्या बॅगेत रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन सापडल्यावर, रूपा आणि इतर शिक्षकांनी त्याला समज दिली होती आणि वसतिगृहातून काढून टाकले होते. "त्याच्या पालकांच्या उपस्थितीत त्याला फटकारण्यात आले होते, ज्यामुळे मुख्याध्यापिकेबद्दल त्याच्या मनात राग निर्माण झाला होता," असे पवार यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, आरोपींना मद्यपान आणि मोटारसायकलींची आवड होती. पोलीस अधीक्षक म्हणाले, "ते एका महिन्यापूर्वी गोव्याला गेले होते. काही पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने, त्यांनी अवघ्या पाच दिवस आधी रूपा रेड्डी यांच्या घरी दरोडा टाकण्याची योजना आखली. त्यांनी परिसराची पाहणी केली, सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत का ते तपासले आणि दरोड्याची वेळ निश्चित केली."

मोबाईल फोन मुख्याध्यापिकेच्या घराजवळील झुडपांमध्ये फेकून दिले : पवार पुढे म्हणाले, "11 ऑगस्ट रोजी शाळेतून परतल्यानंतर दोन्ही आरोपी एकत्र मुख्याध्यापिकेच्या घरी गेले. त्यापैकी एकाने, ज्याने मास्क लावला होता, भिंत ओलांडून आत प्रवेश केला; मात्र, त्याचा मास्क खाली पडला आणि मुख्याध्यापिकेने त्याला ओळखले, ज्यामुळे त्याने त्यांची हत्या केली. आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर (Juvenile Justice Board) हजर केले जाईल." त्या अल्पवयीन मुलांनी सुरी, हातमोजे, मास्क आणि मोबाईल फोन मुख्याध्यापिकेच्या घराजवळील झुडपांमध्ये फेकून दिले होते. तिथून पळून जाण्यापूर्वी त्यांनी आपले 'हुडीज' (hoodies) काढून टाकले आणि स्वच्छ कपडे परिधान केले.

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TAGGED:

NALGONDA TELANGANA
JUVENILES NABBED FOR MURDER
TELANGANA NALGONDA
मुख्याध्यापकाची हत्या
JUVENILES NABBED FOR MURDER

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