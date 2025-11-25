ETV Bharat / bharat

सैन्यदलातून बडतर्फ झालेल्या अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यास नकार, सुनावणीत काय घडलं?

सैन्यदलानं सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या माजी अधिकाऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आजच्या सुनावणीत काय घडलं, वाचा सविस्तर.

SC Upholds Dismissal Of Christian Army Officer
संग्रहित-सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
नवी दिल्ली: कलम २५ चे उल्लंघन धर्माच्या प्रत्येक भावनेच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर धर्माच्या गरजेच्या तत्वांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे. सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यानं त्यांच्या अधीन असलेल्या बहुसंख्य लोकांच्या सामूहिक श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरीतून काढलेल्या सैन्यदलाच्या अधिकाराची याचिका फेटाळून लावताना निरीक्षण नोंदविलं.

रेजिमेंटल परेडचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या पूजामध्ये सहभागी न झाल्याबद्दल भारतीय सैन्यातील एका (ख्रिश्चन) अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं की, कमांडिंग ऑफिसरनं वैयक्तिक धार्मिक पसंतीपेक्षा युनिटच्या एकतेला प्राधान्य देण्याचं उदाहरण घालून द्यावे. या बडतर्फ अधिकाऱ्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही त्याला दिलासा मिळाला नव्हता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जयमॉल्या बागाची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता सॅम्युअल कमलेसन यांच्या वतीनं वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला.

कशामुळे नोकरीतून काढण्यात आलं?- लेफ्टनंट सॅम्युअल कमलेसन यांना ११ मार्च २०१७ रोजी भारतीय सैन्यात तिसऱ्या कॅव्हलरी रेजिमेंटमध्ये लेफ्टनंट म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. या रेजिमेंटमध्ये शीख, जाट आणि राजपूत सैनिकांचे तीन स्क्वॉड्रन आहेत. त्यांना शीख सैनिकांचा समावेश असलेल्या स्क्वॉड्रन बी चे ट्रूप लीडर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. माजी अधिकाऱ्याच्या वकिलानं सांगितलं की त्यांच्या अशिलाला एकाच चुकीमुळे काढून टाकण्यात आले. पवित्र ठिकाणी सैनिक पूजा करत असताना तिथे न गेल्यानं त्यांना काढून टाकण्यात आलं.

सुनावणीत काय घडलं?- घटनेचे कलम २५ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन राहून विवेक स्वातंत्र्य आणि धर्माचं मुक्तपणं पालन करण्याचा आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते. त्या ठिकाणी प्रवेश करणं, हे त्यांच्या धर्माचं उल्लंघन आहे, असे अधिकाऱ्याचं मत होतं. त्यांच्या कोणत्याही सैनिकाला त्यावर आक्षेप नव्हता. परंतु त्यांच्या वरिष्ठांना आक्षेप होता. सरन्यायाधीश यांनी म्हटलं, ही अधिकाऱ्याची सर्वात गंभीर बेशिस्तपणा दाखवून देते. वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, सैन्यात सामील झाल्यानं संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत हमी दिलेली श्रद्धा गमाविणं नाही. वकिलानं सांगितलं की, त्यांच्या अशिलानं हे स्पष्ट केले आहे की त्याचा प्रोटेस्टंट, एकेश्वरवादी विश्वास त्याला इतर पूजा करण्याची परवानगी देत ​​नाही. कलम २५ अंतर्गत व्यक्तींचे मूलभूत अधिकार संरक्षित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीत काय नोंदविली निरीक्षणे- सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, तुम्ही ट्रूप लीडर आहात. तिथे शीख सैनिकांसाठी गुरुद्वारा आहे. गुरुद्वारा भेट ही सर्वात धर्मनिरपेक्ष स्थळांपैकी एक आहे. त्या अधिकाऱ्याच्या व्यक्तीनं स्वतःच्या सैनिकांचा अपमान होत नाही का? त्याला धार्मिक अहंकार इतका मोठा आहे की तो इतरांची आणि स्वतःच्या सैनिकांचीही पर्वा करत नाही. तो एक नेता आहे. खंडपीठानं म्हटलं, कलम २५ चे उल्लंघन धर्माच्या आवश्यक तत्वांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. धर्माच्या प्रत्येक भावनेच्या दृष्टिकोनातून नाही. कलम ३३ धर्माच्या प्रत्येक भावनेला लागू होईल. तुम्हाला तुमच्या आदेशाखालील बहुसंख्य लोकांच्या सामूहिक श्रद्धेचा आदर करावा लागेल, ज्यांना तुम्ही आज्ञा देत आहात. बागाची यांनी विचारले, ख्रिश्चन धर्मात, दुसऱ्या धर्माच्या मंदिरात किंवा धार्मिक स्थळाला भेट देण्यास कुठे मनाई आहे? या प्रकरणातील सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालय सैन्यदल शिस्त
