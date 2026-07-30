ETV Bharat / bharat

नीट आंदोलनात वापरलेल्या आरएएफच्या शस्त्रास्त्रांची नोंद जपून ठेवा, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा कथित पद्धतीने वापर करण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. यावरुन याचिकाकर्त्यांनी पॅलेट गनवर बंदी आणण्याची मागणी केली.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 6:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: आंदोलनं अनेकदा चांगल्या हेतूनं केली जातात, मात्र चुकीचा उद्देश आणि तोडफोडीसाठी हायजॅक होण्याचा धोका असतो, त्यासाठी उत्तर देणं गरजेचं असतं, असं सर्वोच्च न्यायलयाने गुरुवारी 30 जुलैला नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पेपरफुटी प्रकरणात जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पद्धतीने पॅलेट गनचा वापर केल्याप्रकरणी सुनावणी करताना केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्राला जंतर-मंतरवर तैनात असलेल्या शीघ कृती दलाच्या (RAF) दारुगोळ्याचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्ता कोण-मागणी काय? : माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त-निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद आणि 2 पीडितांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची-व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

ॲडव्होकेट वृंदा ग्रोवर यांनी याचिकाकर्त्यांच्यी बाजू मांडली. तर केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपला पक्ष ठेवला. खंडपीठाकडून ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPRD) च्या सूचनेचा संदर्भ देण्यात आला. तसेच खंडपीठाकडून पोलिसांना विशेष परिस्थितीत पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार असल्याचं नमूद करण्यात आलं.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवलं. त्यानुसार, नागरिकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पॅलेट गनवर बंदी घालण्याची याचिका 'अस्पष्ट' असल्याचं नमूद करण्यात आलं. तसेच ही याचिका पॅलेट गनच्या वापरासाठी परवानगी देणाऱ्या पोलीस नियमांना आव्हान देण्यात अपयशी ठरल्याचं खंडपीठानं सांगितलं. तसेच पॅलेट गनच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी योग्य नसल्याचंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

दिल्ली सरकारला निर्देश काय? : एखाद्या विशिष्ट घटनेत पॅलेट गन वापराच्या वैधतेची चौकशी केली जाऊ शकते, असं खंडपीठाने सांगितलं. तसेच पॅलेट गनमुळे कथित पद्धतीने जखमी झालेल्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचे आदेश न्यायलयाने दिल्ली सरकारला दिलेत.

हेही वाचा :

कुणी आदेश दिले, याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी-सुप्रिया सुळे

TAGGED:

SUPREME COURT
सर्वोच्च न्यायालय
PELLET GUNS
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.