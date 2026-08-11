ETV Bharat / bharat

'कॉक्रोच जनता पार्टी' वाद : कोर्टातील तोंडी टिप्पण्यांच्या व्यावसायिक गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, सीबीआयला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान झालेल्या तोंडी टिप्पण्या, प्रतिकात्मक अभिव्यक्तींचा व्यावसायिक गैरवापर किंवा अनधिकृत व्यावसायिक वापरामध्ये कथितपणे गुंतलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीय.

SC Seeks Response on PIL Against Commercial Use of Courtroom Remarks and Fake Lawyers
कोर्टातील संवादांचे मीम्स बनवून कमाई करणाऱ्यांवर सुप्रीम कोर्टाची नजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांना एका जनहित याचिकेवर (PIL) उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेत न्यायालयीन कामकाजादरम्यान न्यायमूर्तींनी केलेल्या तोंडी टिप्पण्यांच्या व्यावसायिक गैरवापराविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आलीय, ज्यामध्ये "कॉक्रोच जनता पार्टी" (CJP) शी संबंधित उपक्रमांचाही समावेश आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. वकील राजा चौधरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची (PIL) दखल घेण्याचं खंडपीठानं मान्य केलं असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

या याचिकेत खोटे वकील आणि वकिली क्षेत्रातील खालावलेल्या व्यावसायिक मानकांबाबतच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयसारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलीय; विशेषतः बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेल्या चिंता आणि अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आलीय.

या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान झालेल्या तोंडी टिप्पण्या आणि प्रतिकात्मक अभिव्यक्तींचा व्यावसायिक गैरवापर किंवा अनधिकृत व्यावसायिक वापरामध्ये कथितपणे गुंतलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आलीय; ज्यामध्ये "कॉक्रोच जनता पार्टी"शी संबंधित उपक्रमांचाही समावेश आहे.

"याचिकाकर्ता सविनय सादर करतो की, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'शी संबंधित उपक्रम, कथित ट्रेडमार्क-व्यावसायिक दावे, ब्रँडिंग मोहिमा आणि कमाई (Monetised) मिळवून देणारे डिजिटल प्रसारण यांसह नंतरच्या घडामोडी, न्यायालयीन वाद आणि न्यायालयातील तोंडी संवादांचा संघटित व्यावसायिक गैरवापर झाल्याचे वरवर पाहता (Prima Facie) दर्शवतात," असं याचिकेत म्हटलंय.

याचिकाकर्त्यानं सादर केलंय की, न्यायालयातील लाक्षणिक किंवा प्रतिकात्मक संवादांचा अर्थ ट्रोलिंग संस्कृती आणि व्हायरल सनसनाटीच्या माध्यमातून न लावता, बौद्धिक आणि न्यायशास्त्राच्या परंपरांच्या चौकटीत राहून संदर्भानुसारच लावला पाहिजे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आलाय की, न्याय्य टीका, लोकशाहीतील असहमती, उपरोधात्मक भाष्य (Satire) आणि संविधानानं दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचं रक्षण झालंच पाहिजे; मात्र न्यायालयीन टिप्पण्यांचा असा व्यावसायिक गैरवापर केला जाऊ नये, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि न्याय प्रशासनावरील जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल.

याचिकेत म्हटलंय की, घटनात्मक न्यायालयांचं व्हायरल क्लिपिंग्ज (व्हिडिओचे तुकडे करणे), ट्रोलिंग, मिमिक्री (नक्कल) आणि अल्गोरिदमच्या माध्यमातून होणारा अवमान हा प्रक्रियेवर आधारित घटनात्मकतेला धोका निर्माण करतो आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत करतो.

'कॉक्रोच' वाद : हे प्रकरण मे महिन्यात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या तोंडी टिप्पणीतून उद्भवलंय. "कॉक्रोच जनता पार्टी" या उपरोधात्मक चळवळीमुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, त्यांची 'कॉक्रोच' ही टिप्पणी केवळ खोट्या पदव्या घेऊन वकिली व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्यांना उद्देशून होती; विद्यार्थी, तरुण, आंदोलक किंवा तरुण पिढीसाठी ती नव्हती.

हेही वाचा-

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY NEWS
कॉक्रोच जनता पार्टी
अभिव्यक्तींचा व्यावसायिक गैरवापर
USE OF COURTROOM REMARKS
SUPREME COURT PIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.