कोविड 19 महामारीतील डॉक्टरांची काळजी न्यायपालिकेनं घेतली नाही तर समाज माफ करणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
कोविड-19 शी लढताना प्राण गमावलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट न करण्याच्या विरोधातील याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
Published : October 28, 2025 at 4:01 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं ठाण्यातील एका डॉक्टरसंबंधातील याचिकेवर सुनावणी करताना मोठं विधान केलंय. न्यायालयानं म्हटलं की, जर न्यायपालिका डॉक्टरांची काळजी घेत नसेल आणि त्यांच्या बाजूने उभी राहिली नाही तर समाज त्यांना माफ करणार नाही आणि कोविड-19 साथीच्या काळात खासगी डॉक्टर नफ्यासाठी काम करत होते या गृहीतकावरही कोर्टानं टीका केली.
खासगी दवाखाने, दवाखाने आणि मान्यता नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 शी लढताना प्राण गमावलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश विमा पॉलिसीमध्ये न करण्याविरुद्धच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं.
खंडपीठानं म्हटलं, "जर आपण आपल्या डॉक्टरांची काळजी घेतली नाही आणि त्यांच्या बाजूने उभे राहिलो नाही तर समाज आपल्याला माफ करणार नाही...". खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे की, सरकारने विमा कंपन्यांनी वैध दावे निकाली काढावेत याची खात्री करावी. खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण केलं की, "जर तुमच्या मते, ते कोविड रुग्णांसाठी काम करत होते आणि त्यांचा मृत्यू कोविडमुळे झाला तर तुम्ही विमा कंपनीला पैसे देण्यास भाग पाडले पाहिजे".
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे की, खासगी डॉक्टर नफा कमावण्यासाठी त्या काळात काम करत होते ही धारणा योग्य नाही. खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे की, जे डॉक्टर सरकारी कर्तव्यावर नव्हते आणि ते नफा कमवत होते असं गृहीत धरणं योग्य नाही. खंडपीठानं केंद्राला प्रधानमंत्री विमा योजनेव्यतिरिक्त उपलब्ध असलेल्या इतर समान किंवा समांतर योजनांबाबत संबंधित डेटा आणि माहिती रेकॉर्डवर आणण्यास सांगितलं. "आम्ही तत्व मांडू आणि त्या आधारावर, विमा कंपनीकडे दावे करता येतील. आमच्या निकालाच्या आधारावर विचार करणे आणि आदेश देणे हे विमा कंपनीचे काम आहे," असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ९ मार्च २०२१ च्या आदेशाविरुद्ध प्रदीप अरोरा आणि इतरांनी केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने असं म्हटलं होतं की खासगी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारने त्यांच्या सेवांची मागणी केली नाही त्यामुळे विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास ते पात्र नाहीत. २०२० मध्ये ठाण्यात खासगी क्लिनिक चालवणाऱ्या किरण भास्कर सुरगडे यांच्या पतीचे कोविड-19 मुळे निधन झाले. विमा कंपनीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) अंतर्गत त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कारण त्यांच्या पतीचे क्लिनिक कोविड-19 रुग्णालय म्हणून मान्यताप्राप्त नव्हते.
मार्च २०२० मध्ये पीएमजीकेपीची घोषणा करण्यात आली आणि तेव्हापासून त्याचे कव्हर वाढवण्यात आले आहे. पीएमकेजीपी योजनेअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमा कव्हर दिले जाते, जे संसर्गामुळे प्राण गमावलेल्या कोविड योद्ध्यांच्या अवलंबितांसाठी एक सुरक्षित आधार बनले आहे.