मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का; म्हणाले, "हस्तक्षेप करता येणार नाही"
राज्यसभा निवडणुकीसाठी मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सुनावणीसाठी फेटाळली आहे.
Published : June 12, 2026 at 8:30 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सुनावणीसाठी फेटाळली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मीनाक्षी नटराजन यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी आणि विवेक तंखा यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयानं सांगितलं की, "आम्ही संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत ही याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नाही. ती फेटाळण्यात येत आहे. हे सांगण्याची गरज नाही की, याचिकाकर्त्याचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या कारणांवर इथं केलेलं कोणतंही निरीक्षण केवळ प्रकरणातील तथ्यं समजून घेण्याच्या उद्देशानं आहे. जर याचिकाकर्त्यानं किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीनं संबंधित उच्च न्यायालयात अशी निवडणूक याचिका दाखल केली, तर या आदेशातील कोणताही भाग त्या निवडणूक याचिकेवर परिणाम करणार नाही."
उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यातील 'स्पष्ट' आणि 'उघड' चुका सुधारण्यासाठी अनुच्छेद 32 चा आधार घेता येईल, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. निकाल देताना न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले की, जर न्यायालयानं अनुच्छेद 32/226 अंतर्गत हस्तक्षेपासाठी पात्र प्रकरणे शोधण्यासाठी असे युक्तिवाद स्वीकारले आणि इतर प्रकरणांमध्ये जिथं नकार प्रथमदर्शनी चुकीचा नाही, त्यांना निवडणूक याचिका दाखल करण्यास भाग पाडलं, तर हे न्यायालय अशा तत्त्वाचा अर्थ लावत असेल, जे अनुच्छेद 329 मध्ये दिलेलं नाही.
न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले, "आम्हाला भीती वाटते की, काही प्रकरणांमध्ये उमेदवाराचे नामनिर्देशन अर्ज फेटाळले गेले असले तरी, हे न्यायालय याचिका दाखल करून घेऊ शकते आणि इतरांना निवडणूक न्यायाधिकरणाकडे जाण्यास सांगू शकते, या निष्कर्षाला प्रोत्साहन देता येणार नाही." सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं मीनाक्षी नटराजन यांच्या वकिलांना, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केलेला कोणताही निकाल दाखवण्यास सांगितलं. तसंच खंडपीठानं म्हटलं की, निर्णय कितीही चुकीचा असला तरी, एकदा का उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेला की, त्यावर उपाययोजना करण्याचा मार्ग सामान्यतः वेगळा असतो. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी विचारले, "या न्यायालयाचा असा कोणता निकाल आहे का, ज्यात आम्ही त्या टप्प्यावर हस्तक्षेप केला आहे?"
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकारांशी बोलताना मीनाक्षी नटराजन म्हणाल्या की, "लोकशाहीला बसणाऱ्या धक्क्यांबाबत आम्हाला चिंता आहे. मी उच्च न्यायालयात जाणार की नाही, याचा निर्णय मी आताच घेणार नाही. याबाबत आमचा पक्ष निर्णय घेईल. मी पक्षाची समर्थक राहिले आहे. पक्ष जो निर्णय घेईल, तोच निर्णय आमचे समर्थकही घेतील."
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