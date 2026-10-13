'इंडिया' आघाडीच्या याचिकेत 14 त्रुटी; 220 रुपये शुल्क बाकी, नावं ब्लरसह कलर प्रिंटचा उल्लेख
'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील नऊ नेत्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने 14 त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
Published : October 13, 2026 at 9:30 AM IST
नवी दिल्ली - लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील इतर नऊ नेत्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने 14 त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. ही याचिका भारतीय निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांची सध्या सुरू असलेली 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेतील काही बाबींना आव्हान देणारी आहे.
विशेष म्हणजे, रिट याचिकेत खासगी व्यक्तींना म्हणजेच सीईसी (CEC) ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) एस. एस. संधू व विवेक जोशी यांना — प्रतिवादी म्हणून का समाविष्ट करण्यात आले आहे, याबाबतही रजिस्ट्रीने याचिकाकर्त्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या संदर्भात हा आक्षेप घेण्यात आला आहे. 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या वापरात कथित अनियमितता झाल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे; तसेच, SIR संबंधित निर्णय घेण्याच्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीची तपासणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी इतर मागण्यांसोबत केली आहे.
#BREAKING: Supreme Court Registry identified 14 defects in Lok Sabha LoP Rahul’s petition, including missing documents, incomplete authorisations for nine petitioners, a blurred copy of Congress President Mallikarjun Kharge’s ID card and a ₹220 court-fee shortfall. The case can be listed for hearing after the defects are rectified— IANS (@ians_india) October 12, 2026
नोंदणी विभागाने 12 ऑक्टोबर रोजी कळवलेल्या आक्षेपांमध्ये याचिकाकर्त्यांना असेही सांगितले आहे की, त्यांनी 'लिस्टिंग प्रोफॉर्मा'मधील प्रतिवादीचे नाव दुरुस्त करावे, पृष्ठ 9 वरील प्रतिवादींच्या तपशीलात सुधारणा करावी आणि 'प्रेअर'मध्ये (मागणीच्या भागात) प्रतिवादीचा योग्य क्रमांक नमूद करावा.
नोंदणी विभागाने आवश्यक असलेल्या 'साम्यविषयक परिच्छेदा'च्या अभावाकडे स्वतंत्रपणे लक्ष वेधले आहे; तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार विहित केलेले विवरण सादर करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी संबंधित आदेश किंवा निकालाच्या विरोधात यापूर्वी न्यायालयात धाव घेतली होती का, आणि तसे असल्यास त्या कार्यवाहीचा निकाल काय लागला, याची माहिती अपेक्षित आहे.
याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन शुल्कापोटी आणखी 220 रुपये जमा करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
नोंदणी विभागाने कागदपत्रांचे सादरीकरण आणि त्यातील मजकूर वाचण्यायोग्य असण्याबाबत आक्षेप नोंदवण्यासोबतच, 57 आणि 64 या पृष्ठांच्या कलर प्रतींची मागणी केली आहे. त्यांनी अस्पष्ट किंवा न वाचता येण्याजोगी पृष्ठे, लहान फॉन्ट, गहाळ पृष्ठे, प्रादेशिक भाषेतील पृष्ठ आणि पृष्ठक्रमांकांमधील विसंगती यांसारख्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले असून, अंतिम प्रिंटआउट काढल्यानंतर या त्रुटींची निश्चिती केली जाईल.
STORY | SC registry points out 10 defects in Rahul Gandhi's plea in SIR case The Supreme Court registry has flagged more than 10 defects in the petition filed by Congress leader Rahul Gandhi and others over alleged large-scale voter deletions and irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. According to sources, the registry on Monday asked the filing lawyer to submit a clear copy of the ID card of Congress president and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, one of the co-petitioners in the case. The registry also flagged certain illegible or missing pages in the petition, sources said. Besides, the registry pointed out a shortfall of over Rs 200 in court fee. Gandhi and several other opposition leaders marched to the apex court to file the petition on Monday. The plea has sought the constitution of an independent committee headed by a retired apex court judge and assisted by technical experts and other citizens of eminence to conduct within a fixed time an independent audit of deletions and modifications made during SIR.— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांनी सोमवारी दिल्लीत रस्त्यावर उतरून कथित 'मतचोरी'चा निषेध केला. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली.
'दिल्ली चलो मोर्चा'मध्ये प्रियांका गांधी वाड्रा आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, तसेच समाजवादी पक्ष (SP) आणि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) यांसारख्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील इतर पक्षांच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला. बाराखंबा रोड चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने गेला; तिथे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मतदार याद्यांबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांना कायदेशीररीत्या आव्हान देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली.
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