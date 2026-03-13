'मासिक पाळीच्या वेळी रजा अनिवार्य केल्याने महिलांच्या करिअरला धोका निर्माण होऊ शकतो', सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
या याचिकेद्वारे राज्यांना 'मासिक पाळी रजे'बाबतचे नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली : महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी रजा अनिवार्य करणारे कायदे त्यांच्या करिअरला हानी पोहोचवू शकतात, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दिला. याचबरोबर, अशा धोरणांची आखणी करण्यापूर्वी जॉब मार्केटमधील व्यावहारिक वास्तवांचा विचार करणं, तसंच तरुणींमध्ये आपण कनिष्ठ आहोत, अशी कोणतीही भावना निर्माण होणार नाही, याची खात्री करणं आवश्यक आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं भर दिला. दरम्यान, हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर आलं. शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेद्वारे राज्यांना 'मासिक पाळी रजे'बाबतचे नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, या याचिकांमागे एक सुनियोजित कट आहे आणि त्या चांगल्या हेतूनं दाखल केलेल्या नाहीत.
जॉब मार्केटमधील वास्तवांचा विचार केला पाहिजे : "मुळात, हे तरुणींच्या मनात अशी भावना निर्माण करण्यासाठी आहे की, तुम्ही अजूनही कनिष्ठ (inferior) आहात. तुमच्यात काही नैसर्गिक समस्या आहेत, ज्यामुळं तुम्ही पुरुषांच्या बरोबरीचे होऊ शकत नाही, म्हणून ठराविक कालावधीत तुम्ही तेच काम करू शकत नाही," अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. तसंच सरन्यायाधीशांनी पुढं म्हटलं की, "याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं त्यांच्या मागणीचे दूरगामी परिणाम समजून घेतले पाहिजेत." महिलांसाठी सकारात्मक पावले उचलणं घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, परंतु त्यांनी जॉब मार्केटमधील वास्तवांचा देखील विचार केला पाहिजे. मानवी संसाधन जितके कमी आकर्षक असेल तितकेच त्यांची निवड होण्याची शक्यता कमी असते, असं खंडपीठाकडून वकिलाला सांगितलं आलं. न्यायमूर्ती बागची यांनी या पैलूंचा विचार केला पाहिजे आणि या मुद्द्याकडे बिझनेस मॉडेलच्या दृष्टिकोनातून देखील पाहिलं पाहिजे, यावर भर दिला.
महिलांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होईल : याचिकाकर्त्याने सुचवल्याप्रमाणे जर दरमहा तीन किंवा चार दिवसांची रजा घेण्याचा अधिकार निर्माण करण्यात आला, तर त्याचा महिलांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होईल, अशी तोंडी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं की, ते दोन दिवसांच्या रजेसाठी आग्रही आहेत; आणि पुढे ते म्हणाले, "ओडिशा व कर्नाटक या राज्यांनीही या संदर्भात पावलं उचलली आहेत. केरळनं तर ही सवलत यापूर्वीच दिली आहे." दरम्यान, 2013 मध्ये केरळ सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी विद्यापीठांमधील विद्यार्थिनींना 'मासिक पाळीची रजा' (Menstrual Leave) मंजूर केली होती, या बाबीकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आलं. सरन्यायाधीश म्हणाले की, "याचिकाकर्त्यांना कामाच्या ठिकाणांची मानसिकता समजली नाही. महिलांना येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने रजा मंजूर केल्याचा युक्तिवाद वकिलानं केला. खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने रजा दिल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी कौतुक केले. खंडपीठाने टिप्पणी केली की, "ज्या क्षणी तुम्ही कायदा आणता; अनिवार्य अट घालता, तेव्हा तुम्हाला माहिती नसते की तुम्ही त्यांच्या करिअरचे किती नुकसान करणार आहात. कोणीही त्यांना कामावर ठेवणार नाही."
याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर विचार करावा : कामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारी मानसिकता याचिकाकर्त्याला समजत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्येचा विचार करून खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने रजा दिल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला. तर खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेनं रजा दिल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी त्यांचं कौतुक केलं. "ज्या क्षणी तुम्ही कायदा आणता; अनिवार्य अट घालता, तेव्हा तुम्हाला माहिती नसते की तुम्ही त्यांच्या करिअरचे किती नुकसान करणार आहात. कोणीही त्यांना कामावर ठेवणार नाही," असं खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं सर्व संस्थांमध्ये महिलांना पगारी मासिक पाळीच्या रजेची मागणी करणारी याचिका निकाली काढली. तसंच सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून मासिक पाळी रजा धोरणाचा मसुदा तयार करण्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर विचार करावा, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.
