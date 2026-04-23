जग्गी हत्याकांड प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाकडून अमित जोगी यांना मोठा दिलासा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपी अमित जोगी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आत्मसमर्पण करण्यास स्थगिती दिली आहे.
Published : April 23, 2026 at 6:23 PM IST
रायपूर : छत्तीसगडमधील बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्या प्रकरणात एक मोठं वळण आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपी अमित जोगी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आत्मसमर्पण करण्यास स्थगिती दिली आहे. तसंच या प्रकरणात सीबीआयला उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा : यासंदर्भात गुरूवारी (23 एप्रिल) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. न्यायालयानं अमित जोगी यांना सध्या आत्मसमर्पण करण्यापासून दिलासा दिला आहे. तसंच या प्रकरणात सीबीआयला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा उच्च न्यायालयानं अमित जोगी यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी 23 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती : छत्तीसगडमधील बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्या प्रकरण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर आलं आहे. अमित जोगी यांच्या वतीनं हजर असलेले ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा आणि कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठानं या प्रकरणातील त्यांची शिक्षा आणि दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी जग्गी यांच्या कुटुंबाच्यावतीनं बाजू मांडली. त्यांनी अमित जोगी यांना कोणताही दिलासा देण्यास तीव्र विरोध केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयानं सुनावली होती जन्मठेपेची शिक्षा : उच्च न्यायालयानं अलीकडेच अमित जोगी यांना या प्रकरणात दोषी ठरवून तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामावतार जग्गी यांची 2003 मध्ये हत्या झाली होती. या हत्येच्या प्रकरणात छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचे पुत्र अमित जोगी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर अमित जोगी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्या कायदेशीर पथकानं तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळं आता त्यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे.
जग्गी हत्याकांडाला झाली 23 वर्षे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामावतार जग्गी यांची हत्या 4 जून 2003 रोजी झाली होती. या हत्येच्या प्रकरणातील तपासात एका मोठ्या राजकीय कटाचा भाग असल्याचं म्हटलं जात होते. त्यावेळी अजित जोगी हे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होते. याबाबतच्या प्रदीर्घ खटल्यानंतर, उच्च न्यायालयानं 2026 मध्ये अजित जोगी यांचे पुत्र अमित जोगी यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
