सर्वोच्च न्यायालयाकडून अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी; म्हणाले, "गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही"

न्यायालयानं असं नमूद केलं की, कोणतंही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 6:31 PM IST

Updated : April 24, 2026 at 6:43 PM IST

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (24 एप्रिल) आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात गरोदर असलेल्या 15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची (अबॉर्शनची) परवानगी दिली. यावेळी न्यायालयानं असं नमूद केलं की, कोणतंही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. गरोदर महिलेची निवड ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि महिलेच्या प्रजननाशी संबंधित स्वायत्ततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलं आहे. तसंच या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलगी 15 वर्षांची असून, ही गर्भधारणा अनपेक्षित आहे, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

खंडपीठानं पुढं असंही म्हटलं की, गरोदर अल्पवयीन मुलीनं दोनदा आपलं जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळं गर्भधारणा सुरू ठेवणं तिच्या सर्वोत्तम हिताचं नाही. तसंच घटनात्मक न्यायालयांनी जन्माला येणाऱ्या बालकाच्या कल्याणापेक्षा गर्भवती महिलेच्या कल्याणाशी संबंधित प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे, असं खंडपीठानं नमूद केलं. तसंच दिलासा नाकारल्यास अल्पवयीन व्यक्तीवर अपरिवर्तनीय परिणाम होतील, असंही खंडपीठानं म्हटलं. याचबरोबर, असा दृष्टिकोन हा प्रजननाच्या निवडीला मूलभूत अधिकार मानणाऱ्या घटनात्मक आणि प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल, यावर खंडपीठानं जोर दिला.

खंडपीठातील न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी यावर जोर दिला की, अशी गर्भधारणा सुरू राहिल्यास अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर, शैक्षणिक भवितव्यावर, सामाजिक प्रतिष्ठेवर आणि सर्वांगीण विकासावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तसंच स्वतःच्या शरीराबाबत विशेषतः प्रजननाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा एक आवश्यक भाग आहे, असं खंडपीठानं म्हटलं. तसंच अवाजवी निर्बंध लादून या अधिकाराला निष्प्रभ करता येणार नाही. विशेषतः अल्पवयीन आणि अनपेक्षित गर्भधारणेच्या बाबतीत, जसं या प्रकरणात घडलं आहे, असं खंडपीठाकडून नमूद करण्यात आलं.

जर नको असलेली गर्भधारणा असलेल्या एखाद्या महिलेला ती पुढं चालू ठेवण्यास भाग पाडलं गेलं, तर तिच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल, यावर खंडपीठानं भर दिला. "कोणत्याही न्यायालयानं कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या संमतीशिवाय गर्भधारणा पूर्ण मुदतीपर्यंत पुढं नेण्यास भाग पाडू नये. अशा सक्तीमुळं केवळ तिच्या निर्णय स्वातंत्र्यावरच गदा येणार नाही, तर बाळाला जन्म देण्यास भाग पाडल्यास तिला तीव्र मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आघातही होईल," असं खंडपीठानं नमूद केलं.

जर गरोदर महिलेला मुलाचं संगोपन करण्याची इच्छा नसेल, तर ती त्या मुलाला दत्तक देऊ शकते आणि म्हणून तिनं मुलाला जन्म दिलाच पाहिजे, असं म्हणणं भाबडेपणाचं असल्याचंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. तसंच न्यायालयानं पुढं सांगितलं की, "विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये जन्माला येणारं मूल नको असतं, अशा प्रकरणांमध्ये याचा विचार केला जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत गरोदर महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध मुलाला जन्म देण्याचा आणि त्यामुळं तिची गर्भधारणा सुरू ठेवण्याचा देश देणे, हे गरोदर महिलेच्या हिताला नाकारून जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या हिताला दुय्यम ठरवण्यासारखं आहे."

हेही वाचा :

  1. आम आदमी पक्षात मोठी फूट, राघव चड्ढा भाजपामध्ये सामील, दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा
  2. सम्राट चौधरी यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला; म्हणाले, "मुख्यमंत्रिपद हे कोणाचाही वारसा हक्क नाही"
  3. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा पवन खेरा यांना धक्का, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
