राहुल गांधींना दिलासा; फौजदारी मानहानीच्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती, नरेंद्र मोदींवर केली होती टिप्पणी
फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 8 सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर खंडपीठानं नोटीस बजावली आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 4:28 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरील फौजदारी मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'कमांडर-इन-थीफ' (चोरांचा सेनापती) संबोधल्याच्या त्यांच्या कथित वक्तव्याप्रकरणी हा खटला सुरू आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्या वतीने बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान, फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 8 सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर खंडपीठानं नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला चार आठवड्यांत उत्तर देणे अपेक्षित आहे. "नोटीस जारी करा, ज्यावर चार आठवड्यांत उत्तर अपेक्षित असेल. दरम्यानच्या काळात, कनिष्ठ न्यायालयातील पुढील कार्यवाही स्थगित राहील," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
2019 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'कमांडर-इन-थीफ' संबोधल्याबद्दल मानहानीच्या तक्रारीत राहुल गांधी यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र, न्यायालयानं आपला 2021 चा अंतरिम आदेश सहा आठवड्यांसाठी कायम ठेवला, जेणेकरून राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ मिळू शकेल.
दरम्यान, भाजपाचे सदस्य तक्रारदार एम. एच. श्रीश्रीमाल यांनी उच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या याचिकेला विरोध केला होता. आपण भाजपाचा सदस्य असल्यानं, आपल्या नेत्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीमुळं आपल्यालाही व्यथा झाली आहे, असा दावा तक्रारदार एम. एच. श्रीश्रीमाल यांनी केला होता.
तक्रारदार हे व्यथित पक्ष (aggrieved party) नाहीत, कारण ती टिप्पणी एका व्यक्तीविरुद्ध होती, राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही, असा राहुल गांधी यांचा युक्तीवाद न्यायालयानं फेटाळून लावला. तसंच भाजपा ही सदस्यांचा गट असलेली एक निश्चित संस्था आहे आणि तक्रारदार श्रीश्रीमाल हे 2018 पासून पक्षाचे सक्रिय सदस्य आहेत, असं न्यायमूर्ती बोरकर यांनी म्हटलं होतं. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपाचा एक प्रमुख चेहरा आहेत. त्यामुळं त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही विधानाचा पक्षाच्या सदस्यांवर परिणाम होऊ शकत नाही, असं म्हणता येणार नाही," असं न्यायालयानं म्हटलं होते.
हेही वाचा :
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनं मोर्चा काढल्याप्रकरणी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर
- 'इंडिया' आघाडीच्या याचिकेत 14 त्रुटी; 220 रुपये शुल्क बाकी, नावं ब्लरसह कलर प्रिंटचा उल्लेख
- सौरव दास, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांकांना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा घेतलं ताब्यात, जंतर मंतरवर केला प्रवेश
Conclusion: