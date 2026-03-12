नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी जपानहून आणण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली!
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी भारतात आणायच्या असतीत तर त्यांच्या वारसाला न्यायालयात यावं लागेल, असं स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
Published : March 12, 2026 at 3:53 PM IST
By : सुमित सक्सेना
नवी दिल्ली : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी जपानमधून परत आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी फेटाळून लावली. तसंच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी भारतात आणायच्या असतीत तर त्यांच्या वारसाला न्यायालयात यावं लागेल, असं स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. यासंदर्भात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू आशिष रे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना, जर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या वारसांना अस्थी देशात आणायच्या असतील तर त्यांनी स्वतः पुढं यावं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं असंही नमूद केलं की, "आम्ही त्यांच्या भावनांचा आदर करतो आणि त्यांच्या भावना कायदेशीर कारवाईत रूपांतरित होतील, याची आम्ही खात्री करू."
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी आशिष रे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी उपस्थित राहिले. सुनावणीदरम्यान, सिंघवी यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची मुलगी अनिता बोस या न्यायालयीन सुनावणीला व्हर्च्युअल पद्धतीनं उपस्थित राहत आहेत आणि त्या याचिकेला पाठिंबा देत आहेत. दरम्यान, अशाच प्रकारच्या याचिका यापूर्वीही दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि त्या फेटाळून लावण्यात आल्या होत्या, असं खंडपीठानं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच सरन्यायाधीशांनी हा मुद्दा न्यायालयासमोर किती वेळा येईल, असं विचारलं. यावर सिंघवी यांनी उत्तर दिलं की, हा तो मुद्दा नाही. खंडपीठानं म्हटलं की, "अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष... ही याचिका पुन्हा का येत आहे? सर्वात आधी, अस्थी कुठं आहेत? तो पुरावा काय आहे?".
एकमेव वारस मुलगी आहे, जी आता 84 वर्षांची आहे आणि ऑन स्कीन आहेत, असं सिंघवी यांनी सांगितलं. तसंच भारतातील प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखानं जपानमधील रेंकोजी मंदिरात नेताजींच्या अस्थींचं दर्शन घेण्यासाठी भेट दिली आहे, ज्या तिथं जतन केल्या आहेत, असं सिंघवी यांनी सांगितलं. सरन्यायाधीश म्हणाले, "सर्वात आधी आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की, कुटुंबातील किती सदस्य जिवंत आहेत. (ते) या राष्ट्राच्या महान नेत्यांपैकी एक आहेत, यात काही शंका नाही. त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानासाठी आपल्यापैकी काही जण त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतात." यावर सिंघवी म्हणाले, "नेताजींना एकच मूल आहे आणि त्यांच्या एकमेव वारस सुश्री अनिता आहेत, ज्या ऑस्ट्रियामध्ये राहतात." तर न्यायमूर्ती बागची यांनी त्या याचिकाकर्ता नाही आहेत असं सांगत म्हटलं की, "वारसाला आमच्यासमोर येऊ द्या... जर वारसाला अस्थी आपल्या देशात आणायच्या असतील तर वारसाला आमच्यासमोर हजर राहावे लागेल."
"डॉ. सिंघवी, आम्ही तुम्हाला हे अगदी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. आम्ही त्यांच्या भावनांचा आदर करतो आणि त्यांच्या भावना कायदेशीर कारवाईत रूपांतरित होतील, याची आम्ही खात्री करू. पण त्यांनी पुढं आलं पाहिजे. कारण, घडलेल्या घटनेबद्दल कुटुंबातच आमच्या माहितीत फरक आहे...", असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. दरम्यान, सिंघवी यांनी अनिता यांना बोलण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आणि सांगितलं की, ते त्यांच्या वतीने दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील. सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्हाला वेळ माहीत आहे. आम्हाला काहीही बोलण्यास भाग पाडू नका." सिंघवी यांनी सांगितलं की, वेळेचा कोणताही प्रश्न नाही, कारण त्या सातत्यानं लिहित आहेत. दरम्यान, खंडपीठ याचिकेवर विचार करण्यास तयार नसल्याचं लक्षात येताच, सिंघवी यांनी खंडपीठाला आशिष रे यांनी दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. सिंघवी म्हणाले की, त्यांची मुलगी याचिका दाखल करेल. त्यानुसार, याचिका मागे घेण्यात आली म्हणून फेटाळण्यात आली.
