'विकास थांबवता येणार नाही': वर्सोवा-भायंदर रस्त्यासाठी खारफुटी हटवण्याबाबत हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयात 'वनशक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या, 12 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होती.
Published : March 20, 2026 at 9:17 PM IST
नवी दिल्ली - देशातील विकास प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (आज) नोंदवलं. विकासकामांची गती कायम राहिली पाहिजे; परंतु त्याचवेळी पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आणि नियामक यंत्रणांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे झाली पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला.
उत्तर मुंबईतील 'वर्सोवा-भाईंदर रस्ते प्रकल्पा'साठी 45000 हून अधिक कांदळवने (मँग्रोव्ह्ज) तोडण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयानं वरील निरीक्षण नोंदवलं.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची, न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. प्रस्तावित रस्त्यामुळे सामान्य जनतेवर "महत्त्वपूर्ण आणि फायदेशीर परिणाम" होईल, कारण यामुळे 'वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे'वरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असं खंडपीठाने नमूद केलं.
सुनावणीदरम्यान, 'वनशक्ती' (Vanashakti) या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, बीएमसीने वृक्षारोपणाबाबतचा एक जुना आदेश दाखवून उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळवली आहे. एकूण 60000 कांदळवने तोडण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे; त्यापैकी 9000 झाडे कायमस्वरूपी तोडली जातील आणि त्यांची भरपाई (पुनर्लागवड) केली जाणार नाही, तर 45000 झाडे केवळ प्रकल्पाच्या उद्देशाने तोडली जातील.
"या झाडांची पुन्हा वाढ होण्यासाठी 100 वर्षे लागतील. कांदळवने काही एका रात्रीत वाढत नाहीत. बांधकामासाठी ते एक मोठा भूभाग मोकळा करतात आणि त्याचा वापर विविध पूरक कामांसाठी करतात; ही पूरक कामे त्या जागेबाहेरही केली जाऊ शकतात. त्यासाठी कांदळवने तोडण्याची काहीच आवश्यकता नाही. कदाचित या प्रकरणाचा नीट अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल की, 45000 झाडांऐवजी तुम्हाला केवळ 10000 किंवा 5000 झाडेच तोडण्याची गरज भासेल," असं सिंग म्हणाले. सिंग यांनी स्पष्ट केलं की, आपण सरकारचे, प्रकल्पाचे किंवा विकासाचे शत्रू नाही; उलट, या विकासकामांचा पर्यावरणावरील परिणाम (impact) शक्य तितका कमी केला जावा, अशीच आमची मागणी आहे.
कोणत्याही विकसित शहरासाठी आणि विशिष्ट भागासाठी रस्त्यांचे बांधकाम अत्यंत महत्त्वाचे असते, असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी (CJI) नोंदवलं. "केवळ देशात विकासकामे होऊ नयेत या उद्देशाने आपण सर्व काही थांबवून ठेवू शकत नाही. तुमची मुख्य चिंता ही आहे की, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आणि नियामक यंत्रणांची अंमलबजावणी अत्यंत जोमाने आणि काटेकोरपणे झाली पाहिजे. याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही आणि या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही," असं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. यानंतर, सिंग यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण धोरणात्मक असल्याचं नमूद केलं होतं आणि म्हणूनच ते यात हस्तक्षेप करणार नाहीत; तसंच त्यांनी पुढे सांगितलं की, उच्च न्यायालयाचं म्हणणं असं आहे की, संबंधित पक्ष नियमांचे पालन करतील, या आशेवर आणि विश्वासावर आम्ही (न्यायालय) पुढे जात आहोत."
न्यायापीठाला अशी माहिती देण्यात आली की, उच्च न्यायालयाचा आदेश या गृहितकावर आधारित आहे की, 45000 वृक्षांचे 'जागीच' (in situ) पुनर्वनीकरण केले जाईल; आणि हे 'जागीच' पुनर्वनीकरण 10 किलोमीटर अंतरावर, तसंच ज्या भागात आधीच कांदळवने (मँग्रोव्ह्ज) अस्तित्वात आहेत, अशा क्षेत्रात केले जाणार आहे. "त्यामुळे, येथे कोणत्याही प्रकारचे 'भरपाईदाखल वृक्षारोपण' (compensatory afforestation) होत नाही. हा अर्ज ऑगस्ट 2025 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. आता त्यांचे म्हणणे असे आहे की, 'आम्ही बांधकाम सुरू करण्यास सज्ज आहोत, आम्हाला परवानगी द्या.' अशा प्रकारे ते उच्च न्यायालयात धाव घेतात," असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला.
सिंग यांनी या गोष्टीवर जोर दिला की, बीएमसीने (BMC) यापूर्वीच केलेल्या वृक्षारोपणाचे दाखले देऊन उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळवली होती. सिंग यांनी सांगितलं की, उच्च न्यायालयाचा आदेश येण्याच्या दोन महिने आधीचे, म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 मधील उपग्रह छायाचित्रे (satellite images) उपलब्ध आहेत, जी ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करतात.
बीएमसीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. रस्त्याच्या बांधकामामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल, असं प्रतिपादन मेहता यांनी केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं बीएमसीला निर्देश दिले की, त्यांनी भरपाईदाखल वृक्षारोपणाचं प्रमाण आणि कांदळवनांच्या पुनरुज्जीवनाबाबतचा सविस्तर तपशील असलेले वार्षिक अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावेत. 12 डिसेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) दाखल केलेल्या याचिकेवर हे न्यायापीठ सुनावणी करत होते.
मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) प्रकल्पाच्या 'प्रभाव क्षेत्रात' (influence zone) अंदाजे 60000 कांदळवने येत असली, तरी त्यापैकी सुमारे 45000 कांदळवनांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे. या 45000 कांदळवनांपैकी, सुमारे 9000 कांदळवने कायमस्वरूपी तोडली जाणार आहेत. महापालिकेला 20000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असलेला हा पायाभूत सुविधा प्रकल्प, 103 हेक्टर क्षेत्राच्या पट्ट्यातून (alignment area) जाणार आहे.