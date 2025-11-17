ETV Bharat / bharat

गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसाठी वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी: महापालिकेला 'ही' करावी लागेल भरपाई

सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसाठी झाडं तोडण्याची परवानगी दिली. मात्र त्याची भरपाई म्हणून वनीकरण करण्याची तंबी दिली आहे.

SC Allows BMC Tree Felling
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 10:50 PM IST

नवी दिल्ली : गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पासाठी मुंबईत अधिक झाडं तोडण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नव्यानं दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी वृक्ष प्राधिकरणाला दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

बीएमसीला झाडं तोडण्याची परवानगी : महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठानं दखल घेतली. महत्त्वाकांक्षी GMLR प्रकल्पासाठी बीएमसीला आवश्यक संख्येनं झाडं तोडण्याची परवानगी खंडपीठानं दिली. मात्र यासाठी भरपाई म्हणून महापालिकेला वनीकरण करण्याची अट घालण्यात आली. "सदर प्रतिज्ञापत्रात केलेल्या विधानांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आम्ही निर्देश देतो," असं सरन्यायाधीश म्हणाले. या मुद्द्यावर त्यांच्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास भरपाई म्हणून वनीकरण करण्याचं काम सोपवण्यात आलेले कोणतेही अधिकारी कठोर कारवाई करतील, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

न्यायालयात अहवाल करावा सादर : मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आत भरपाईसाठी वनीकरण करण्यात यावं. या वनीकर करण्यात येणाऱ्या ठिकाणांची तपासणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना खंडपीठानं दिले आहेत. मेट्रोसह इतर प्रकल्पांबाबत भरपाई म्हणून करण्यात येणारं वनीकरण योग्य ते गांभीर्यानं करावं आणि 12 आठवड्यांनंतर न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असं आदेशही खंडपीठानं संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

फिल्म सिटीमध्ये 95 झाडे तोडण्याची परवानगी : सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेनं झाडे तोडण्यास परवानगी मागितलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकल्पासाठी मुंबईच्या फिल्म सिटीमध्ये 95 झाडं तोडण्याची परवानगी महापालिकेला दिली होती. ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबईत भरपाईसाठी वनीकरणाच्या कमकुवत अंमलबजावणीची गंभीर दखल घेतली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला की ते मुंबई मेट्रो रेल्वे आणि जीएमएलआर प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांसाठी झाडं तोडण्यासाठी पूर्वीच्या सर्व परवानग्या रद्द करतील.

