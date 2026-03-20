गुरुग्राममधील 4 वर्षीय मुलीवरील अत्याचार प्रकरण : CBI किंवा SIT चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार
मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, मुलीनं दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या आपल्या जबाबात संपूर्ण भीषण घटनेचे वर्णन करूनही पोलिसांनी काहीही केलं नाही.
By Sumit Saxena
Published : March 20, 2026 at 7:24 PM IST
नवी दिल्ली : गुरुग्राममध्ये चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सहमती दर्शवली आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी निश्चित केली आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, मुलीनं दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या आपल्या जबाबात संपूर्ण भीषण घटनेचे वर्णन करूनही पोलिसांनी काहीही केलं नाही.
मुकुल रोहतगी म्हणाले की, "एका तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्याला नंतर दुसऱ्या एका प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आलं. हे सर्व उघडकीस येऊनही, कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. घटनास्थळालाही सुरक्षित करण्यात आलेलं नाही. मुलीनं सोसायटीमधील ती जागा ओळखली आहे, जिथं ही घटना घडली, परंतु सीसीटीव्ही फुटेज घेण्यात आलं नाही आणि नावं जाहीर होऊनही कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पीडितेचे पालक न्यायासाठी दारोदार फिरत आहेत."
याचबरोबर, मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण एका महिन्यासाठी पुढं ढकलण्यात आलं होतं आणि काहीही झालं नाही. ते पुढं म्हणाले, "हे लोक काल माझ्याकडे आले होते. मी कलम 32 अंतर्गत एक याचिका तयार केली आहे. याकडे न्यायालयानं तातडीनं लक्ष देणं आवश्यक आहे. एक कडक संदेश दिला गेला पाहिजे. चार आठवड्यांत एकही पाऊल उचललं गेलं नाही." सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारलं की, "तुम्ही आमच्याकडून कोणत्या प्रकारच्या निर्देशांची अपेक्षा करत आहात?", त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी म्हणाले की, "गुरुग्राम पोलिसांनी काहीही केलेलं नसल्यामुळं त्यांना या प्रकरणातून हटवण्यात यावं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात यावा."
खंडपीठानं विचारलं, "तुम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे का?", यावर मुकुल रोहतगी यांनी उत्तर दिलं की, "मी तुमच्याकडे आलो आहे आणि ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे." या न्यायालयाकडून एक कडक संदेश दिला जाणं अत्यावश्यक आहे, यावर मुकुल रोहतगी यांनी जोर दिला. तसंच मुकुल रोहतगी यांनी आग्रह धरला की, या प्रकरणाची सुनावणी आजच व्हावी आणि नोटीस बजावण्यात यावी. मुकुल रोहतगी म्हणाले की, "तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज कसे घेऊ शकत नाही, तुम्ही नमूद केलेल्या लोकांना अटक का करत नाही? ते घरगुती नोकर आहेत. या प्रकरणाकडे आपल्या न्यायालयानं तातडीनं लक्ष देणं आवश्यक आहे." जेव्हा खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं, तेव्हा मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित उच्च न्यायालय चंदीगडमध्ये आहे, तर मुलीचे वडील गुरुग्राममध्ये काम करतात. दरम्यान, सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलं जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
