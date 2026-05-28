सेव्हिंग द लास्ट प्लेग्राऊंड : 'ऑपरेशन विमुक्त'द्वारे उद्यानं पुन्हा सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांची मोहीम
'द लास्ट प्लेग्राऊंड' मोहिमेअंतर्गत दिल्लीतील उद्यानांच्या सुरक्षिततेबाबत "ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी धनंजय वर्मा यांनी घेतलेला आढावा.
Published : May 28, 2026 at 9:05 AM IST
नवी दिल्ली : उद्यानं आता केवळ हिरवळ शोधणाऱ्या लोकांसाठी राहिलेली नाहीत. आजच्या सोशल मीडिया आणि रील्सच्या युगात, ती रोजच्या जीवनातून सुटका मिळवण्याच्या जागा म्हणजेच खेळाची मैदानं, सामुदायिक एकत्र येण्याची ठिकाणं, चालण्याचे मार्ग आणि आराम करण्याची, ताजेतवाने होण्याची व ऊर्जा मिळवण्याची ठिकाणं बनली आहेत. फार कमी सार्वजनिक जागा उद्यानांइतकी प्रभावीपणे ही भूमिका पार पाडतात. परंतु जेव्हा अमली पदार्थ, गुन्हेगारी आणि समाजविघातक कृत्यं वरचढ ठरतात, तेव्हा समुदाय केवळ आपली भौतिक जागाच गमावत नाहीत, तर ते आपला विश्वास, संपर्क आणि आपलेपणाची भावनाही गमावतात.
इतर अनेक शहरांप्रमाणे, दिल्लीलाही वाढत्या सामाजिक आणि शहरी दबावांचा सामना करावा लागत आहे. जिथं सार्वजनिक उद्यानं अनेकदा समुदायांसाठी पहिली जागा ठरतात, कधीकधी तर कोणताही विरोध न करता. संध्याकाळ होताच, यापैकी अनेक जागा अमली पदार्थांचे सेवन, मद्यपान, दहशत आणि बेकायदेशीर कृत्यांची केंद्रे बनतात. त्यामुळं उद्यानामध्ये मुलं खेळणं थांबवतात, स्त्रिया सायंकाळच्या भेटीगाठी टाळतात आणि वृद्ध लोक, एकेकाळी त्यांच्या दैनंदिन जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जागांपासून माघार घेतात. 'द लास्ट प्लेग्राऊंड' मोहिमेअंतर्गत आम्ही दिल्लीतील उद्यानांच्या सुरक्षिततेच्या पैलूचा आढावा घेत आहोत आणि हे अशावेळी घडत आहे, जेव्हा दिल्ली पोलिसांनी उद्यानं पुन्हा अधिक सुरक्षित, सर्वांसाठी सुलभ आणि समुदायाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या उद्देशानं 'ऑपरेशन विमुक्त' ही मोहीम सुरू केली आहे.
केवळ पहारा न देता, जागांची पुनर्प्राप्ती करणं
डीसीपी (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर यांच्या नेतृत्वाखाली या महिन्यात 'ऑपरेशन विमुक्त'चा शुभारंभ करण्यात आला. उद्यानांना अमली पदार्थ-संबंधित आणि गुन्हेगारी कारवायांपासून मुक्त करणं, हे या मोहिमेचं उद्दिष्ट आहे. परंतु हा बदल घडवून आणण्यासाठी पोलिसांनी केवळ एक 'भागधारक' म्हणून भूमिका न बजावता, या उपक्रमाला एक 'समुदाय-आधारित कृती' म्हणून सादर केलं आहे. याद्वारे पर्यावरणीय सुरक्षेमध्ये सुधारणा करणं आणि परिसरातील उद्यानांविषयीचा लोकांचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी लक्ष्यित कारवाई करणं, हे सुनिश्चित करण्यात आलं आहे. तसंच सार्वजनिक जागा मुलांना, कुटुंबांना, पादचाऱ्यांना आणि समुदायांना परत मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
"पार्क मित्र": समाजाचे सह-रक्षक कशी मदत करतात?
'विमुक्त' या मोहिमेचा एक सर्वात भक्कम आधारस्तंभ म्हणजे "पार्क मित्र". या उद्देशानं सार्वजनिक जागांच्या देखरेखीमध्ये सक्रिय भागीदार म्हणून काम करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी रहिवासी कल्याण संस्था (RWAs), बाजारपेठ कल्याण संस्था (MWAs) आणि स्थानिक रहिवाशांना एकत्र आणलं. रहिवाशांना संशयास्पद वर्तन, अमली पदार्थांची हालचाल, असुरक्षित कृत्ये किंवा कोणत्याही प्रकारचा धोका आढळल्यास त्याची माहिती देण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. अशा प्रकारे, ते प्रभावीपणे समाजाची 'निरीक्षणाची पहिली फळी' बनतात.
समस्येचं स्वरूप निश्चित करणं : 265 उद्यानांचं सर्वेक्षण
'ऑपरेशन विमुक्त'नं पश्चिम दिल्लीतील 265 उद्यानांचे सर्वेक्षण करून एक धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला. या तपासणीमध्ये पायाभूत सुविधांमधील अशा त्रुटी निदर्शनास आल्या, ज्या अनेकदा गुन्हेगारीला खतपाणी घालतात. त्या म्हणजे, 1) अपुरे प्रकाशव्यवस्था, 2) तुटलेली प्रवेशद्वारे आणि भिंती, 3) असुरक्षित अंधुक जागा, 4) शिथिल नियमन असलेले प्रवेशमार्ग.
याचबरोबर, या निष्कर्षांतून शहरी जागांविषयीचे एक महत्त्वाचं वास्तव अधोरेखित होतं. ते म्हणजे, उद्यानांची सुरक्षितता हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचाच प्रश्न नाही, तर तो रचना, देखभाल आणि प्रशासनाचाही प्रश्न आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी उद्यानांमध्ये सुरक्षित आणि निर्धोक वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानं पोलीस विभाग महानगरपालिका आणि इतर नागरी संस्थांच्या सहयोगाने कार्यरत आहे.
सुरुवातीच्या 15 दिवसांत दिल्ली पोलिसांनी खालील कार्यवाही केली :
- 444 ठिकाणी अचानक तपासणी.
- 325 प्रतिबंधात्मक अटकेच्या कारवाया
- कलम 65 DP कायद्यांतर्गत 4,598 कारवाया
- कलम 66 DP कायद्यांतर्गत 445 कारवाया
- 50 अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेऊन सुधारणा प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आले.
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासोबतच प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन उद्यानांमध्ये दररोज 'विमुक्त चौपाल' आयोजित केली जात आहे. सायंकाळी 6 ते 9 या वेळेत होणाऱ्या या बैठकींना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित राहतात. इथं, कोणताही नागरिक अंमली पदार्थांची विक्री करणारे किंवा स्थानिक गुंड-टवाळखोर यांच्याविषयी कोणतीही संकोच न बाळगता तक्रार करू शकतो. सततच्या पोलीस देखरेखीखाली असल्यामुळं गुन्हेगारांच्या मनात धाक निर्माण झाला आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष घटनास्थळी या संपूर्ण मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात पुढाकार घेणाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त डीसीपी डॉ. सचिन कुमार सिंघल आणि एसआय मनीष यांचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मतं, ही केवळ एक अल्पकालीन मोहीम नाही. "आगामी काळात 'पार्क मित्रां'चे जाळं अधिक विस्तारण्याचा पोलिसांचा मानस आहे. सीसीटीव्हीसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून, या उद्यानांचं रूपांतर अभेद्य दुर्गांमध्ये करण्याचे आमचं उद्दिष्ट आहे. जिथं कोणताही गुन्हा घडणार नाही आणि कोणताही गुन्हेगार शिक्षा न होता सुटणार नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, या उपक्रमाचे आता एका पूर्णव्यापी जनआंदोलनात रूपांतर झाले असून, ते संपूर्ण राजधानी क्षेत्रातील उद्यानांची स्थिती सुधारण्याचं काम सक्रियपणे करत आहे. 'विमुक्त'चा प्रभाव आता संपूर्ण पश्चिम दिल्लीभर दिसून येऊ लागला आहे. उद्यानांमधील लोकांची उपस्थिती पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच वाढू लागली आहे. "जेव्हा पोलीस आणि नागरिक हातात हात घालून काम करतात, तेव्हा गुन्हेगारांना पळून जाण्यासाठी कुठेच जागा उरत नाही. दिल्ली पोलिसांचे हे मॉडेल आता इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणास्रोत ठरू शकते," असं डीसीपींनी सांगितलं.
'ऑपरेशन विमुक्त': एक सकारात्मक पाऊल
माजी एसीपी आणि 'दिल्ली पोलीस महासभे'चे अध्यक्ष वेद भूषण यांनी स्पष्ट केलं की, "दिल्लीतील काही विशिष्ट भाग हे सरकार आणि पोलीस या दोघांसाठीही स्वतःच एक मोठं आव्हान ठरले आहेत. उदाहरणार्थ जनकपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भाग, जिथं झोपडपट्ट्यांचे समूह नाहीत. त्या भागात प्रत्येक निवासी संकुलामध्ये (ब्लॉकमध्ये) मोठी उद्यानं आहेत. अनेकदा, या उद्यानांमधील प्रकाशव्यवस्था अपुरी असते. परिणामी, आजूबाजूच्या परिसरातील लोक, विशेषतः जवळच्या पुनर्वसन वसाहतींमधील रहिवासी आश्रय शोधण्यासाठी या उद्यानांमध्ये येतात आणि अनेकदा तिथेच रात्रभर झोपून काढतात," असं त्यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, या उद्यानांमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाविषयी बोलताना वेद भूषण यांनी सांगितलं की, "जरी हे सरकारसमोरील एक आव्हान असलं, तरी दिल्ली पोलिसांनी स्वीकारलेला दृष्टिकोन योग्य दिशेनं जाणारा असल्याचं दिसून येतं. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे; कारण एकदा का पोलिसांनी या उद्यानांमध्ये गस्त घालण्यास सुरुवात केली, की समाजकंटकांना तिथं पाय रोवणे किंवा तिथं रेंगाळत राहणं अशक्य होईल," असंही त्यांनी नमूद केलं.
निवृत्तीनंतरही राष्ट्रसेवेत
दिल्ली पोलिसांचे माजी उपनिरीक्षक आणि 'ऑपरेशन विमुक्त' या मोहिमेचे मानद सल्लागार बलजीत सिंग राणा यांचं असं म्हणणं आहे की, ही मोहीम सुरू झाल्यापासून उद्यानांमधील परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. तसंच सातत्यानं राबवले जाणारे जनजागृतीचे प्रयत्न आणि पाळत या उपक्रमाला कशा प्रकारे मदत करत आहेत, याबाबत "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना बलजीत सिंग राणा यांनी स्पष्ट केलं की, "दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी मी उद्यानांना भेट देतो आणि लोकांना समुपदेशन करतो; यावेळी मी त्यांना समजावून सांगतो की, अमली पदार्थांचं व्यसन हे केवळ स्वतःच्या आरोग्यासाठीच नव्हे, तर आपल्या कुटुंबासाठी आणि भविष्यासाठीही अत्यंत हानिकारक आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
शेवटचं खेळाचं मैदान कदाचित शेवटचं नसेल
ऑपरेशन विमुक्तच्या पुढील टप्प्यात पार्क मित्रा नेटवर्कचा विस्तार करणं, सीसीटीव्ही-आधारित देखरेख वाढवणं आणि सामुदायिक सहभाग अधिक दृढ करणं यांचा समावेश आहे. जेव्हा कुटुंबं उद्यानांमध्ये परत येतात, मुलं पुन्हा खेळू लागतात आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्धास्तपणे चालू लागतात, तेव्हा शहर केवळ गुन्हेगारी कमी करत नाही, तर ते आपले सार्वजनिक जीवन पुन्हा मिळवत असते.
